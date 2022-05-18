В Кургане планируют снимать детей-сирот с очереди на жилье

19 мая 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Курганских сирот, отказавшихся от предложенного жилья, будут снимать с очереди по решению судов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области органы опеки планируют снимать с очереди на жилье детей-сирот, несколько раз отказавшихся от предоставленных жилых помещений. Об этом сообщила врио начальника главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова депутатам облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Есть поручение губернатора, если ребенок-сирота несколько раз отказывается от предоставленного жилого помещения, обращаться в суды и снимать его с очереди. Не секрет, иждивенческие настроения [у детей-сирот] присутствуют. Они стараются выкружить, выгадать какое-то лучшее жилье, обращаются в Генеральную прокуратуру. Когда начинаешь разбираться с предоставленным жильем, не так уж и плохо. Да, там что-то нужно подремонтировать, что-то сделать, причем организацию ремонта органы опеки тоже берут на себя», — сказала Елена Ситникова. Ситникова также рассказала депутатам о законодательной инициативе — постинтернатном сопровождении детей-сирот до 23 лет. Она считает, что такая работа поможет выпускникам детских домов социализироваться. Сироты смогут обращаться в органы опеки по вопросам оплаты коммунальных услуг, записи на прием к врачам и другим проблемам. Ранее URA.RU писало, что у курганских сирот начали забирать бесплатные квартиры. Речь идет о злостных неплательщиках коммунальных услуг, у которых есть другое жилье. В регионе подано 33 иска к таким детям-сиротам, по 7 искам есть положительные решения судов. Общая задолженность детей-сирот за коммунальные услуги (без данных по Кургану) составляет более 44 млн рублей.

В Курганской области органы опеки планируют снимать с очереди на жилье детей-сирот, несколько раз отказавшихся от предоставленных жилых помещений. Об этом сообщила врио начальника главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова депутатам облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Есть поручение губернатора, если ребенок-сирота несколько раз отказывается от предоставленного жилого помещения, обращаться в суды и снимать его с очереди. Не секрет, иждивенческие настроения [у детей-сирот] присутствуют. Они стараются выкружить, выгадать какое-то лучшее жилье, обращаются в Генеральную прокуратуру. Когда начинаешь разбираться с предоставленным жильем, не так уж и плохо. Да, там что-то нужно подремонтировать, что-то сделать, причем организацию ремонта органы опеки тоже берут на себя», — сказала Елена Ситникова. Ситникова также рассказала депутатам о законодательной инициативе — постинтернатном сопровождении детей-сирот до 23 лет. Она считает, что такая работа поможет выпускникам детских домов социализироваться. Сироты смогут обращаться в органы опеки по вопросам оплаты коммунальных услуг, записи на прием к врачам и другим проблемам. Ранее URA.RU писало, что у курганских сирот начали забирать бесплатные квартиры. Речь идет о злостных неплательщиках коммунальных услуг, у которых есть другое жилье. В регионе подано 33 иска к таким детям-сиротам, по 7 искам есть положительные решения судов. Общая задолженность детей-сирот за коммунальные услуги (без данных по Кургану) составляет более 44 млн рублей.