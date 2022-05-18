Объект к 300-летию Перми готовили с нарушениями

Ремонт пассажирский причалов начался осенью 2021 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Работы по ремонту причалов у Речного вокзала в Перми велись с нарушением природоохранного законодательства. Это выяснилось в ходе проведенной прокурорской проверки. На сайте прокуратуры края сообщается, что необходимое положительное заключение от Средневолжского территориального управления Росрыболовства не получено.

«Установлено, что до момента начала строительных работ на указанном объекте не получено положительное заключение на проектную документацию от Средневолжского территориального управления Росрыболовства в части негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания», — говорится в сообщении прокуратуры. Оно размещено на сайте краевого ведомства.

Организатором работ по ремонту причала является подведомственное краевому минтранспорта «Управление автомобильных дорог и транспорта». В отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч 2 ст 8.48 КоАП РФ («Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»).

URA.RU рассказывало, что ремонт причалов у Речного вокзала начался осенью 2021 года и завершится в конце текущего года. Объект готовят к 300-летию города. Стоимость работ составляет 400 млн рублей.