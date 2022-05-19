В крупном вузе ХМАО разгорелся скандал с охраной. В конфликте фигурирует экс-сотрудник ФСБ

20 мая 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Скандал с охраной в СурГУ дошел до правоохранительных органов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Руководитель ЧОП «Илир» Евгений Мальчиков обвинил руководство Сургутского государственного университета в воспрепятствовании предпринимательской деятельности при выполнении контракта по охране зданий вуза стоимостью в 56 млн рублей. Главные претензии выдвинуты проректору по безопасности СурГУ Владику Хисматуллину, который прежде возглавлял отдел ФСБ в Нефтеюганске. О конфликте URA.RU рассказал сам Мальчиков. По словам главы ЧОП, представители университета с момента заключения контракта начали вставлять палки в колеса. «Последние десять лет торги всегда выигрывала группа компаний „Центурион“. Мы единственные, кто смог разрушить эту монополию. Но для этого пришлось весной оспаривать результаты торгов через ФАС. В итоге, когда контракт достался нам, конфликты начались с момента приемки объекта. Нам создают невыносимые условия работы. С постов охраны выносят мебель, чтобы охранники даже не могли присесть. Хотя работники прежнего подрядчика жили прямо на объектах. СурГУ инициировал обращение в правоохранительные органы для проверки соблюдения лицензионных требований», — описывает ситуацию Мальчиков. Бизнесмен заявил, что написал заявление в следственный комитет о воспрепятствовании предпринимательской деятельности и возможных коррупционных схемах при заключении прежних контрактов на охрану в СурГУ. «Мы считаем, что на протяжении ряда лет университет оплачивал услуги по завышенным расценкам. Таким образом, деньги просто выводились. Поэтому мы и обратились в СК с просьбой проверить контракты на откаты и взятки», — добавил Мальчиков. В пресс-службе СурГУ ограничились подтверждением заключения контракта с ЧОП «Илир» на оказание охранных услуг. «В период с момента заключения контракта по настоящее время между уполномоченными представителями заказчика и исполнителя осуществляется взаимодействие в части исполнения обязательств по заключенному контракту», — прокомментировали в вузе. В пресс-службе СК по ХМАО сообщили, что заявление от руководство ЧОП сейчас находится на рассмотрении.

Руководитель ЧОП «Илир» Евгений Мальчиков обвинил руководство Сургутского государственного университета в воспрепятствовании предпринимательской деятельности при выполнении контракта по охране зданий вуза стоимостью в 56 млн рублей. Главные претензии выдвинуты проректору по безопасности СурГУ Владику Хисматуллину, который прежде возглавлял отдел ФСБ в Нефтеюганске. О конфликте URA.RU рассказал сам Мальчиков. По словам главы ЧОП, представители университета с момента заключения контракта начали вставлять палки в колеса. «Последние десять лет торги всегда выигрывала группа компаний „Центурион“. Мы единственные, кто смог разрушить эту монополию. Но для этого пришлось весной оспаривать результаты торгов через ФАС. В итоге, когда контракт достался нам, конфликты начались с момента приемки объекта. Нам создают невыносимые условия работы. С постов охраны выносят мебель, чтобы охранники даже не могли присесть. Хотя работники прежнего подрядчика жили прямо на объектах. СурГУ инициировал обращение в правоохранительные органы для проверки соблюдения лицензионных требований», — описывает ситуацию Мальчиков. Бизнесмен заявил, что написал заявление в следственный комитет о воспрепятствовании предпринимательской деятельности и возможных коррупционных схемах при заключении прежних контрактов на охрану в СурГУ. «Мы считаем, что на протяжении ряда лет университет оплачивал услуги по завышенным расценкам. Таким образом, деньги просто выводились. Поэтому мы и обратились в СК с просьбой проверить контракты на откаты и взятки», — добавил Мальчиков. В пресс-службе СурГУ ограничились подтверждением заключения контракта с ЧОП «Илир» на оказание охранных услуг. «В период с момента заключения контракта по настоящее время между уполномоченными представителями заказчика и исполнителя осуществляется взаимодействие в части исполнения обязательств по заключенному контракту», — прокомментировали в вузе. В пресс-службе СК по ХМАО сообщили, что заявление от руководство ЧОП сейчас находится на рассмотрении.