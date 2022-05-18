СМИ: задержан экс-директор пермского предприятия «Протон-ПМ»

Ходатайство об аресте Щенятского рассмотрит Басманный суд Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский задержан. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Рогатовой, Дмитрия Щенятского, Радислава Бирбраева и Валерия Годобина. Все они проходят подозреваемыми в мошенничестве в особо крупном размере (ч 4 ст 159 УК РФ)», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Щенятский являлся исполнительным директором ПАО «Протон-ПМ» с 2015 по 2021 годы. Последнее время он занимал должность генерального директора компании «Ключевые транспортные компоненты».