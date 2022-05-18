Мэр пермского города сообщила о гибели контрактника на Украине

На территории Украины в ходе проведения специальной военной операции погиб житель Александровска Пермского края Владислав Карасюков. Об этом на свое странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава Александровского округа Ольга Лаврова.
«Скорбное известие пришло в Александровский округ. В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий по контракту Владислав Карасюков, 1983 года рождения. Родители и родственники погибшего проживают в поселке Карьер-Известняк. Сложно выразить словами боль и горечь утраты, постигшей семью наших земляков», — написала мэр.
Церемония прощания с Владиславом Карасюковым пройдет в ДК «Горняк» поселка Карьер-Известняк. Контрактник будет похоронен в субботу, 21 мая, на городском кладбище Александровска.
Спецоперация проводится российскими войсками на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что она не преследует цели оккупации страны, а направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Прощание с Владиславом Карасюковым пройдет в поселке Карьер-Известняк, где проживают его родители
Фото: страница главы Александровского округа Ольги Лавровой, «ВКонтакте»
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П»
На территории Украины в ходе проведения специальной военной операции погиб житель Александровска Пермского края Владислав Карасюков. Об этом на свое странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава Александровского округа Ольга Лаврова. «Скорбное известие пришло в Александровский округ. В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий по контракту Владислав Карасюков, 1983 года рождения. Родители и родственники погибшего проживают в поселке Карьер-Известняк. Сложно выразить словами боль и горечь утраты, постигшей семью наших земляков», — написала мэр. Церемония прощания с Владиславом Карасюковым пройдет в ДК «Горняк» поселка Карьер-Известняк. Контрактник будет похоронен в субботу, 21 мая, на городском кладбище Александровска. Спецоперация проводится российскими войсками на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что она не преследует цели оккупации страны, а направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.