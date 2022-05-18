Мэр пермского города сообщила о гибели контрактника на Украине

Военнослужащего похоронят в Александровске Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины в ходе проведения специальной военной операции погиб житель Александровска Пермского края Владислав Карасюков. Об этом на свое странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава Александровского округа Ольга Лаврова.

«Скорбное известие пришло в Александровский округ. В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий по контракту Владислав Карасюков, 1983 года рождения. Родители и родственники погибшего проживают в поселке Карьер-Известняк. Сложно выразить словами боль и горечь утраты, постигшей семью наших земляков», — написала мэр.

Церемония прощания с Владиславом Карасюковым пройдет в ДК «Горняк» поселка Карьер-Известняк. Контрактник будет похоронен в субботу, 21 мая, на городском кладбище Александровска.

Спецоперация проводится российскими войсками на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что она не преследует цели оккупации страны, а направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.