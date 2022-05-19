Свердловские школьники пожаловались на ужасное состояние туалетов. «Чувствуем себя унизительно»

20 мая 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

По мнению школьников, не только туалеты находятся в плачевном состоянии (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Ученики средней общеобразовательной школы №35 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) пожаловались на ужасное состояние школьных туалетов. Фотографии туалетов опубликовало сообщество «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «В нашей школе в плачевном состоянии находятся не только туалеты, но и вся школа! В такие туалеты не хочется заходить, мы чувствуем себя унизительно», — говорит ученик, поделившийся фотографиями. При этом, жители отмечают, что в этой школе «всегда был такой бардак». Пользователи говорят, что ремонт в школе проводился несколько лет назад. «Видимо до туалетов дело не дошло. В крайнем случае, можно и яму на улице организовать», — иронизирует жительница Нижнего Тагила. Туалеты в общеобразовательной школе №35 (на правом фото замазана стена с матами) Фото: паблик «ЧП Нижний Тагил»

Ученики средней общеобразовательной школы №35 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) пожаловались на ужасное состояние школьных туалетов. Фотографии туалетов опубликовало сообщество «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «В нашей школе в плачевном состоянии находятся не только туалеты, но и вся школа! В такие туалеты не хочется заходить, мы чувствуем себя унизительно», — говорит ученик, поделившийся фотографиями. При этом, жители отмечают, что в этой школе «всегда был такой бардак». Пользователи говорят, что ремонт в школе проводился несколько лет назад. «Видимо до туалетов дело не дошло. В крайнем случае, можно и яму на улице организовать», — иронизирует жительница Нижнего Тагила.