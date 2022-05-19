19 мая 2022

Свердловские школьники пожаловались на ужасное состояние туалетов. «Чувствуем себя унизительно»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, туалет, унитаз, кабинки
По мнению школьников, не только туалеты находятся в плачевном состоянии (архивное фото) Фото:

Ученики средней общеобразовательной школы №35 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) пожаловались на ужасное состояние школьных туалетов. Фотографии туалетов опубликовало сообщество «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«В нашей школе в плачевном состоянии находятся не только туалеты, но и вся школа! В такие туалеты не хочется заходить, мы чувствуем себя унизительно», — говорит ученик, поделившийся фотографиями.

При этом, жители отмечают, что в этой школе «всегда был такой бардак». Пользователи говорят, что ремонт в школе проводился несколько лет назад. «Видимо до туалетов дело не дошло. В крайнем случае, можно и яму на улице организовать», — иронизирует жительница Нижнего Тагила.

Туалеты в общеобразовательной школе №35 (на правом фото замазана стена с матами)
Фото:
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Ученики средней общеобразовательной школы №35 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) пожаловались на ужасное состояние школьных туалетов. Фотографии туалетов опубликовало сообщество «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «В нашей школе в плачевном состоянии находятся не только туалеты, но и вся школа! В такие туалеты не хочется заходить, мы чувствуем себя унизительно», — говорит ученик, поделившийся фотографиями. При этом, жители отмечают, что в этой школе «всегда был такой бардак». Пользователи говорят, что ремонт в школе проводился несколько лет назад. «Видимо до туалетов дело не дошло. В крайнем случае, можно и яму на улице организовать», — иронизирует жительница Нижнего Тагила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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