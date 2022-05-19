19 мая 2022

Клава Кока поделилась фотографией ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Клавы Коки. Тюмень, клава кока
Исполнительница показала фанатам фотографию с ребенком (архивное фото) Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) выложила фотографию с «ребенком». Исполнительница опубликовала фото в своем сообществе «ВКонтакте».

«У меня теперь есть ребенок. Спасибо питерскому клубу. Попали в точку», — подписала пост исполнительница.

На фото Клавдия держит игрушку Baby Yoda (малыш Йода) из коллекции «Star Wars», посвященной сериалу «The Mandalorian» от Disney. Йода — магистр-джедай, популярный персонаж оригинальной трилогии и приквелов «Звездных войн». Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока поздравила футболистов «Зенита» с победой в чемпионате России по футболу, выступив для них за пятикратный гонорар.

Клава Кока держит в руках игрушку Baby Yoda
Фото:
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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) выложила фотографию с «ребенком». Исполнительница опубликовала фото в своем сообществе «ВКонтакте». «У меня теперь есть ребенок. Спасибо питерскому клубу. Попали в точку», — подписала пост исполнительница. На фото Клавдия держит игрушку Baby Yoda (малыш Йода) из коллекции «Star Wars», посвященной сериалу «The Mandalorian» от Disney. Йода — магистр-джедай, популярный персонаж оригинальной трилогии и приквелов «Звездных войн». Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока поздравила футболистов «Зенита» с победой в чемпионате России по футболу, выступив для них за пятикратный гонорар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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