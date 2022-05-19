Клава Кока поделилась фотографией ребенка

Исполнительница показала фанатам фотографию с ребенком (архивное фото)
Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) выложила фотографию с «ребенком». Исполнительница опубликовала фото в своем сообществе «ВКонтакте».
«У меня теперь есть ребенок. Спасибо питерскому клубу. Попали в точку», — подписала пост исполнительница.
На фото Клавдия держит игрушку Baby Yoda (малыш Йода) из коллекции «Star Wars», посвященной сериалу «The Mandalorian» от Disney. Йода — магистр-джедай, популярный персонаж оригинальной трилогии и приквелов «Звездных войн». Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока поздравила футболистов «Зенита» с победой в чемпионате России по футболу, выступив для них за пятикратный гонорар.
Клава Кока держит в руках игрушку Baby Yoda
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