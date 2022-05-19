Federalist: как американцы относятся к гипотетической войне с РФ

Многие американские военные, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической страны с Россией. Об этом рассказалсенатор Рэнд Пол.
«Большинство американцев — особенно наши ветераны, воочию видевшие, к чему приводят бесконечные войны и смены режимов — выступают против войны с Россией и требуют сократить военное присутствие США», — написал Пол в колонке для Federalist. Он добавил, что выдача Украине оружия уже ударило по обороноспособности самой Америки. По его словам, власти Вашингтона отдали все самое лучшее на помощь Киеву.
Ранее полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор рассказал о планах американского президента Джо Байдена. По его словам, успехи ВС РФ во время спецоперации не входили в планы Вашингтона, теперь же США столкнулись с провалом своей помощи. В связи с этим американский лидер может развязать войну между НАТО и Россией при помощи Польши, используя в качестве предлога ее вторжение в Западную Украину.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Многие американские военные, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической страны с Россией. Об этом рассказалсенатор Рэнд Пол. «Большинство американцев — особенно наши ветераны, воочию видевшие, к чему приводят бесконечные войны и смены режимов — выступают против войны с Россией и требуют сократить военное присутствие США», — написал Пол в колонке для Federalist. Он добавил, что выдача Украине оружия уже ударило по обороноспособности самой Америки. По его словам, власти Вашингтона отдали все самое лучшее на помощь Киеву. Ранее полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор рассказал о планах американского президента Джо Байдена. По его словам, успехи ВС РФ во время спецоперации не входили в планы Вашингтона, теперь же США столкнулись с провалом своей помощи. В связи с этим американский лидер может развязать войну между НАТО и Россией при помощи Польши, используя в качестве предлога ее вторжение в Западную Украину.