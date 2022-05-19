Federalist: как американцы относятся к гипотетической войне с РФ

20 мая 2022 в 06:54 Размер текста - 17 +

Сенатор Рэнд Пол: американские военные выступают против гипотетической войны с Россией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Многие американские военные, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической страны с Россией. Об этом рассказалсенатор Рэнд Пол. «Большинство американцев — особенно наши ветераны, воочию видевшие, к чему приводят бесконечные войны и смены режимов — выступают против войны с Россией и требуют сократить военное присутствие США», — написал Пол в колонке для Federalist. Он добавил, что выдача Украине оружия уже ударило по обороноспособности самой Америки. По его словам, власти Вашингтона отдали все самое лучшее на помощь Киеву. Ранее полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор рассказал о планах американского президента Джо Байдена. По его словам, успехи ВС РФ во время спецоперации не входили в планы Вашингтона, теперь же США столкнулись с провалом своей помощи. В связи с этим американский лидер может развязать войну между НАТО и Россией при помощи Польши, используя в качестве предлога ее вторжение в Западную Украину.

Многие американские военные, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической страны с Россией. Об этом рассказалсенатор Рэнд Пол. «Большинство американцев — особенно наши ветераны, воочию видевшие, к чему приводят бесконечные войны и смены режимов — выступают против войны с Россией и требуют сократить военное присутствие США», — написал Пол в колонке для Federalist. Он добавил, что выдача Украине оружия уже ударило по обороноспособности самой Америки. По его словам, власти Вашингтона отдали все самое лучшее на помощь Киеву. Ранее полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор рассказал о планах американского президента Джо Байдена. По его словам, успехи ВС РФ во время спецоперации не входили в планы Вашингтона, теперь же США столкнулись с провалом своей помощи. В связи с этим американский лидер может развязать войну между НАТО и Россией при помощи Польши, используя в качестве предлога ее вторжение в Западную Украину.