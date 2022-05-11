Полковник США раскрыл план Байдена развязать войну НАТО и России

12 мая 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

Байден намерен развязать войну НАТО и РФ, считает полковник США Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полковник в отставке, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative раскрыл планы американского президента Джо Байдена. По его словам, успехи ВС РФ во время спецоперации не входили в планы Вашингтона, теперь же США столкнулись с провалом своей помощи. В связи с этим американский лидер может развязать войну между НАТО и Россией при помощи Польши, используя в качестве предлога ее вторжение в Западную Украину. «По неподтвержденным данным из Варшавы, <…> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины», — заявил Макгрегор. Экс-полковник пояснил, что Киев, находящийся под контролем США, даст разрешение для польской интервенции, которое необходимо, чтобы сделать боевые действия такого масштаба легитимными. По словам Макгрегора, Вашингтон надеется, что любое столкновение повлечет за собой созыв Совета НАТО и применение пятой статьи Североатлантического договора о принципах коллективной обороны. Спецоперацию на территории Украины глава РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее первоочередными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита республик Донбасса. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предполагал, что НАТО готовил нападение на Россию, а спецоперация РФ предотвратила трагедию. Армия ВСУ на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. Заместитель генсека НАТО Мирча Геоана говорил, что, оказывая поддержку Украине, альянс стремится минимизировать риски прямого конфликта с Россией, предает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Полковник в отставке, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative раскрыл планы американского президента Джо Байдена. По его словам, успехи ВС РФ во время спецоперации не входили в планы Вашингтона, теперь же США столкнулись с провалом своей помощи. В связи с этим американский лидер может развязать войну между НАТО и Россией при помощи Польши, используя в качестве предлога ее вторжение в Западную Украину. «По неподтвержденным данным из Варшавы, <…> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины», — заявил Макгрегор. Экс-полковник пояснил, что Киев, находящийся под контролем США, даст разрешение для польской интервенции, которое необходимо, чтобы сделать боевые действия такого масштаба легитимными. По словам Макгрегора, Вашингтон надеется, что любое столкновение повлечет за собой созыв Совета НАТО и применение пятой статьи Североатлантического договора о принципах коллективной обороны. Спецоперацию на территории Украины глава РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее первоочередными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита республик Донбасса. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предполагал, что НАТО готовил нападение на Россию, а спецоперация РФ предотвратила трагедию. Армия ВСУ на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. Заместитель генсека НАТО Мирча Геоана говорил, что, оказывая поддержку Украине, альянс стремится минимизировать риски прямого конфликта с Россией, предает RT.