19 мая 2022

Свердловчанку, подозреваемую в похищении сына, объявили в розыск. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп, судебный пристав, судебное заседание, суд, федеральная служба судебных приставов
Приставы подозревают, что женщина увезла ребенка Фото:

Сотрудники главного управления ФССП России по Свердловской области обратились к общественности с просьбой оказать содействие в розыске ребенка. Предположительно, 12-летнего мальчика скрывает его мать, сообщили URA.RU представители ведомства.

«В рамках исполнительного производства о передаче матерью несовершеннолетнего ребенка отцу для совместного проживания ведется исполнительный розыск Каримова Степана Романовича, 21.02.2010 года рождения и Морозовой Олеси Константиновны, 26.11.1987 года рождения. По имеющейся информации, ребенка возможно скрывает его мать, Морозова Олеся Константиновна. Она скрывает свое местонахождение и также находится в исполнительном розыске», — говорится в сообщении свердловских приставов.

Делом занимается отдел судебных приставов Каменск-Уральского. Всех имеющих какую-либо информацию о мальчике и его матери специалисты просят позвонить по телефону 8 982 644 49 24.

Ранее URA.RU сообщало об отце-тиране, который спрятал троих детей и увез из Екатеринбурга в Киров. Мужчина уже сообщил супруге, что не вернет ей сына и дочерей.

Разыскиваемый мальчик
Фото:
Женщина, возможно, увезла и скрывает ребенка
Фото:
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Сотрудники главного управления ФССП России по Свердловской области обратились к общественности с просьбой оказать содействие в розыске ребенка. Предположительно, 12-летнего мальчика скрывает его мать, сообщили URA.RU представители ведомства. «В рамках исполнительного производства о передаче матерью несовершеннолетнего ребенка отцу для совместного проживания ведется исполнительный розыск Каримова Степана Романовича, 21.02.2010 года рождения и Морозовой Олеси Константиновны, 26.11.1987 года рождения. По имеющейся информации, ребенка возможно скрывает его мать, Морозова Олеся Константиновна. Она скрывает свое местонахождение и также находится в исполнительном розыске», — говорится в сообщении свердловских приставов. Делом занимается отдел судебных приставов Каменск-Уральского. Всех имеющих какую-либо информацию о мальчике и его матери специалисты просят позвонить по телефону 8 982 644 49 24. Ранее URA.RU сообщало об отце-тиране, который спрятал троих детей и увез из Екатеринбурга в Киров. Мужчина уже сообщил супруге, что не вернет ей сына и дочерей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...