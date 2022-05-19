Сотрудники главного управления ФССП России по Свердловской области обратились к общественности с просьбой оказать содействие в розыске ребенка. Предположительно, 12-летнего мальчика скрывает его мать, сообщили URA.RU представители ведомства.
«В рамках исполнительного производства о передаче матерью несовершеннолетнего ребенка отцу для совместного проживания ведется исполнительный розыск Каримова Степана Романовича, 21.02.2010 года рождения и Морозовой Олеси Константиновны, 26.11.1987 года рождения. По имеющейся информации, ребенка возможно скрывает его мать, Морозова Олеся Константиновна. Она скрывает свое местонахождение и также находится в исполнительном розыске», — говорится в сообщении свердловских приставов.
Делом занимается отдел судебных приставов Каменск-Уральского. Всех имеющих какую-либо информацию о мальчике и его матери специалисты просят позвонить по телефону 8 982 644 49 24.
Ранее URA.RU сообщало об отце-тиране, который спрятал троих детей и увез из Екатеринбурга в Киров. Мужчина уже сообщил супруге, что не вернет ей сына и дочерей.
Разыскиваемый мальчик
Фото: ФССП России по Свердловской области
Женщина, возможно, увезла и скрывает ребенка
Фото: ФССП России по Свердловской области
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Сотрудники главного управления ФССП России по Свердловской области обратились к общественности с просьбой оказать содействие в розыске ребенка. Предположительно, 12-летнего мальчика скрывает его мать, сообщили URA.RU представители ведомства. «В рамках исполнительного производства о передаче матерью несовершеннолетнего ребенка отцу для совместного проживания ведется исполнительный розыск Каримова Степана Романовича, 21.02.2010 года рождения и Морозовой Олеси Константиновны, 26.11.1987 года рождения. По имеющейся информации, ребенка возможно скрывает его мать, Морозова Олеся Константиновна. Она скрывает свое местонахождение и также находится в исполнительном розыске», — говорится в сообщении свердловских приставов. Делом занимается отдел судебных приставов Каменск-Уральского. Всех имеющих какую-либо информацию о мальчике и его матери специалисты просят позвонить по телефону 8 982 644 49 24. Ранее URA.RU сообщало об отце-тиране, который спрятал троих детей и увез из Екатеринбурга в Киров. Мужчина уже сообщил супруге, что не вернет ей сына и дочерей.