Свердловчанку, подозреваемую в похищении сына, объявили в розыск. Фото

20 мая 2022 в 09:47 Размер текста - 17 +

Приставы подозревают, что женщина увезла ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники главного управления ФССП России по Свердловской области обратились к общественности с просьбой оказать содействие в розыске ребенка. Предположительно, 12-летнего мальчика скрывает его мать, сообщили URA.RU представители ведомства. «В рамках исполнительного производства о передаче матерью несовершеннолетнего ребенка отцу для совместного проживания ведется исполнительный розыск Каримова Степана Романовича, 21.02.2010 года рождения и Морозовой Олеси Константиновны, 26.11.1987 года рождения. По имеющейся информации, ребенка возможно скрывает его мать, Морозова Олеся Константиновна. Она скрывает свое местонахождение и также находится в исполнительном розыске», — говорится в сообщении свердловских приставов. Делом занимается отдел судебных приставов Каменск-Уральского. Всех имеющих какую-либо информацию о мальчике и его матери специалисты просят позвонить по телефону 8 982 644 49 24. Ранее URA.RU сообщало об отце-тиране, который спрятал троих детей и увез из Екатеринбурга в Киров. Мужчина уже сообщил супруге, что не вернет ей сына и дочерей. Разыскиваемый мальчик Фото: ФССП России по Свердловской области Женщина, возможно, увезла и скрывает ребенка Фото: ФССП России по Свердловской области

Сотрудники главного управления ФССП России по Свердловской области обратились к общественности с просьбой оказать содействие в розыске ребенка. Предположительно, 12-летнего мальчика скрывает его мать, сообщили URA.RU представители ведомства. «В рамках исполнительного производства о передаче матерью несовершеннолетнего ребенка отцу для совместного проживания ведется исполнительный розыск Каримова Степана Романовича, 21.02.2010 года рождения и Морозовой Олеси Константиновны, 26.11.1987 года рождения. По имеющейся информации, ребенка возможно скрывает его мать, Морозова Олеся Константиновна. Она скрывает свое местонахождение и также находится в исполнительном розыске», — говорится в сообщении свердловских приставов. Делом занимается отдел судебных приставов Каменск-Уральского. Всех имеющих какую-либо информацию о мальчике и его матери специалисты просят позвонить по телефону 8 982 644 49 24. Ранее URA.RU сообщало об отце-тиране, который спрятал троих детей и увез из Екатеринбурга в Киров. Мужчина уже сообщил супруге, что не вернет ей сына и дочерей.