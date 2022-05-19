В Пермском пруду поселилась опасная рыба-деликатес

Откуда в водоеме появился этот вид рыб — пока узнать не удалось Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ученые Пермского классического университета во время исследований берега и самого Мотовилихинского пруда обнаружили хариуса — деликатесную хищную рыбу семейства лососевых. Об этом рассказал URA.RU один из организаторов исследования, заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Михаил Бакланов.



По словам ученого, специалисты Пермского университета по водной экологии проводили традиционную акцию «Лаборатория на водоеме» — отбирали гидробиологические пробы в Мотовилихинском пруду и на берегу. Искали личинки насекомых, изучали флору и фауну. И неожиданно обнаружили хариуса.

«В Мотовилихе хариуса мы обнаружили впервые, хотя раньше он и встречался в водоемах города. Мы предполагаем, что кто-то выпустил в пруд взрослых особей и они размножились. Есть вероятность, что со временем хариус разойдется и по другим рекам города — в пруд впадают две речки — Большая и Малая Мотовилиха», — рассказал URA.RU один из организаторов исследования, заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Михаил Бакланов.

Хариус живет в чистой воде, там он активно размножается и вырастает до крупных размеров. Но эта рыба способна приспосабливаться к разным условиям и может выжить даже в грязных водоемах города. При этом его размер значительно уменьшится. Хариус считается деликатесной рыбой, некоторые предпочитают его есть в сыром виде, сразу после вылавливания. Но специалисты не рекомендуют лакомиться рыбой из городских рек и прудов даже в приготовленном виде — это может быть опасным.