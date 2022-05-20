Депутаты ГД хотят отменить возрастное ограничение контрактникам

20 мая 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Ранее первый контракт о прохождении военной службы были вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский закон «О воинской обязанности» могут изменить. Теперь для прохождения контрактной службы годными считаются граждане не от 18 до 40 лет, а просто с возраста совершеннолетия. Документ уже внесен в Госдуму. «Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи) на военную службу по контракту», — говорится в тексте законопроекта, размещенного в системе обеспечения законодательной деятельности. Ранее первый контракт о прохождении военной службы были вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет. А также иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Таким образом, для всех, кто старше 40 лет, снимают ограничения на первую контрактную службу в ВС РФ. Законопроект на рассмотрение внесли председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Вторая подпись поставлена его заместителем — Андреем Красовым.

Российский закон «О воинской обязанности» могут изменить. Теперь для прохождения контрактной службы годными считаются граждане не от 18 до 40 лет, а просто с возраста совершеннолетия. Документ уже внесен в Госдуму. «Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи) на военную службу по контракту», — говорится в тексте законопроекта, размещенного в системе обеспечения законодательной деятельности. Ранее первый контракт о прохождении военной службы были вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет. А также иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Таким образом, для всех, кто старше 40 лет, снимают ограничения на первую контрактную службу в ВС РФ. Законопроект на рассмотрение внесли председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Вторая подпись поставлена его заместителем — Андреем Красовым.