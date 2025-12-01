Россияне перечислили в бюджет 305 млрд рублей в виде налогов с вкладов

Количество средств увеличилось в несколько раз по сравнению с прошлыми годами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Налог с процентов по банковским вкладам принесет в федеральный бюджет около 305 млрд рублей по итогам 2025 года, что почти втрое превышает уровень 2024-го. Платежи граждан за доходы по депозитам, превышающие необлагаемый порог 210 тыс. рублей за 2024 год, должны были поступить в бюджет до 1 декабря 2025 года. Об этом сообщили в Минфине России.

Рост поступлений в Минфине связали с повышением ключевой ставки и притоком средств населения на депозиты. «Из-за роста ключевой увеличивались и процентные доходы граждан. Кроме того, на фоне высоких ставок огромные средства перетекли во вклады: люди откладывали траты и переводили деньги с рынка ценных бумаг на депозиты», — отметил партнер Kept, группы услуг по управлению персоналом и налогообложению физлиц, Донат Подниек. Его слова приводит «Известия».

По данным свежей статистики ФНС, за девять месяцев 2025 года россияне перечислили почти 36 млрд рублей налога на проценты по вкладам. За аналогичный период 2024-го, когда граждане впервые платили этот сбор, поступления составляли около 13 млрд рублей, а к концу года достигли 111 млрд. Основные платежи традиционно приходятся на ноябрь и начало зимы, с учетом предельного срока 1 декабря, уточнили в Минфине. Ведомство уже повысило свой прогноз по сборам на 2025 год на 20% — с 252 до 305 млрд рублей.

При просрочке уплаты налога после 1 декабря на сумму задолженности начисляются пени. Уведомления формирует ФНС на основе данных банков о начисленных процентах. Платеж можно внести через личный кабинет налогоплательщика, банк или по квитанции.

Налог на проценты по вкладам рассчитывается по формуле, закрепленной в Налоговом кодексе: 1 млн рублей умножают на максимальное значение ключевой ставки Банка России на первое число каждого месяца отчетного года. В 2024 году, за который сейчас уплачивается сбор, максимальная ставка составляла 21%, поэтому налог платится с суммы процентов, превысивших 210 тыс. рублей. Аналитики напоминают, что по итогам 2023 года необлагаемый порог был ниже — 150 тыс. рублей, исходя из максимальной ключевой ставки 15%.