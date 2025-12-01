Президент Владимир Путин узнал всю ситуацию в зоне СВО перед важными переговорами Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин достал из рукава главный козырь России в переговорах с США. Верховный главнокомандующий вечером 30 ноября получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска. Как объяснил URA.RU политолог Александр Асафов, российский лидер указал американцам, что нужно учитывать реалии на земле, а не фантазии Украины и ее союзников.

Вечером 30 ноября Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки «Центр» Валерия Солодчука и командующего войсками группировки «Восток» Андрея Иванаева.

«Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск Донецкой Народной Республики и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», — говорится в сообщении Кремля.

Солодчук доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, а Иванаев — о выходе группировки «Восток» к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. «Путин поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период», — уточнили в Кремле.

Путин уделил особое внимание ситуации на фронте накануне встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Их переговоры пройдут 2 декабря в Кремле. В общении президента с командующими перед важными переговорами с американцами есть определенный символизм, считает политолог Александр Асафов.

«Незадолго до встречи с Уиткоффом важно отметить успехи, которые совершают наши бойцы, чтобы показать американцам, что реалии на земле являются первоочередным фактором и их, конечно, необходимо учитывать, а не фантазии руководителей нацистского киевского режима или их ближайших союзников, — объяснил собеседник URA.RU. —