Герасимов: ВС России в ноябре взяли три населенных пункта под Харьковом и Сумами
Герасимов доложил Путину об успехах ВС РФ
Фото: Сайт Президента России
Российские военные в ноябре установили контроль над тремя населенными пунктами на территории Сумской и Харьковской областей Украины в рамках создания приграничной полосы безопасности. Об этом 1 декабря доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Кроме того, в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины в ноябре под наш контроль на этой территории перешли еще три населенных пункта — это Синельников, Цегельное и Двуречанское», — сообщил Герасимов. По его словам, эти действия вписываются в общий план по формированию безопасной зоны вдоль государственной границы России. Он также отметил, что продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой на краснолиманском направлении.
Ранее российское военное командование фиксировало экстренную переброску украинских резервов в район Волчанска. Город называли ключевым оборонительным узлом ВСУ на востоке Харьковской области. На прошлой неделе Герасимов уже докладывал Путину, что российские подразделения установили контроль более чем над 80% территории Волчанска и продолжают наступать. В Генштабе отмечали, что на этом направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий, а украинская сторона пытается удержать оставшиеся рубежи обороны.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
