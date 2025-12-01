Герасимов: ВС России в ноябре взяли три населенных пункта под Харьковом и Сумами

«Кроме того, в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины в ноябре под наш контроль на этой территории перешли еще три населенных пункта — это Синельников, Цегельное и Двуречанское», — сообщил Герасимов. По его словам, эти действия вписываются в общий план по формированию безопасной зоны вдоль государственной границы России. Он также отметил, что продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой на краснолиманском направлении.