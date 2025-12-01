Путин оказался впечатлен действиями группировки «Восток»
Путин прокомментировал успешное наступление армии
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Темпы наступления группировки российской армии «Восток» на запорожском направлении являются впечатляющими. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с командующими группировок и начальником Генштаба.
«Нельзя не привести в пример и успехи штурмовых подразделений группировки „Восток“, действующих на Запорожском направлении», — заявил Путин. Он добавил, что его впечатлила скорость наступления.
Ранее Путин заявлял, что группировки «Центр» и «Восток» обладают стратегической инициативой, как и остальные российские войска по всей линии боевого соприкосновения. Тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту, что объединенная группировка войск ведет наступление широким фронтом.
