Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Путин оказался впечатлен действиями группировки «Восток»

02 декабря 2025 в 02:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин прокомментировал успешное наступление армии

Путин прокомментировал успешное наступление армии

Фото: Официальный сайт Президента РФ

Темпы наступления группировки российской армии «Восток» на запорожском направлении являются впечатляющими. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с командующими группировок и начальником Генштаба.

«Нельзя не привести в пример и успехи штурмовых подразделений группировки „Восток“, действующих на Запорожском направлении», — заявил Путин. Он добавил, что его впечатлила скорость наступления.

Ранее Путин заявлял, что группировки «Центр» и «Восток» обладают стратегической инициативой, как и остальные российские войска по всей линии боевого соприкосновения. Тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту, что объединенная группировка войск ведет наступление широким фронтом.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал