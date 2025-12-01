«Известия»: банки начали предновогоднюю охоту за клиентами
Банки предлагают выгодные проценты по вкладам
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Накануне Нового года российские банки начали заманивать клиентов высокими ставками, а также предложениями выгодно оформить кредитные карты. Об этом говорят данные опроса экспертов финансовой сферы.
«Банки предлагают потребителям выгодно оформить кредитную карту, дают ставку по вкладу 17% годовых для новых клиентов. Они рекламируют повышенные скидки и кешбэк», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные своего опроса.
Повышение ставок и активная реклама новогодних предложений банков происходят на фоне общего роста доходности депозитов в системе. Во второй декаде ноября средняя максимальная ставка по вкладам в ведущих банках достигла 15,5% годовых — это первый рост с января 2025 года, связанный с замедлением снижения ключевой ставки ЦБ и усилением конкуренции за вкладчиков, когда ряд крупных банков поднимал ставки по краткосрочным депозитам до 16–19% годовых.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.