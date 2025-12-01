Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ФНС ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной

02 декабря 2025 в 03:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Лариса Долина оказалась ранее в центре скандала с недвижимостью

Лариса Долина оказалась ранее в центре скандала с недвижимостью

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Федеральная налоговая служба ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого ранее числилась дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина. Это следует из юридических регистрационных документов, копия которых оказалась в распоряжении СМИ.

«Прекратило деятельность (Ликвидация некоммерческой организации по решению суда)», — говорится в документах. В выписке уточняется, что ликвидация проведена в установленном законом порядке и внесена в соответствующий реестр, передает РИА Новости.

Из тех же материалов следует, что благотворительный фонд был создан в 2013 году. В январе 2021 года учредителем организации стала Ангелина Долина, однако уже в марте того же года она перестала значиться в этом статусе. Других сведений о текущем составе учредителей и руководства в документах не приводится.

Продолжение после рекламы

На фоне истории с фондом продолжается и судебная повестка вокруг Ларисы Долиной. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей артистке квартиры. Певица заявила в суде, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, будучи введенной в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорный объект и вновь оформил его за Долиной. По мнению риелторов, этот судебный акт создал заметные риски для покупателей жилья на вторичном рынке, поскольку продемонстрировал возможность пересмотра уже совершенных сделок.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал