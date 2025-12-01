ФНС ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
Лариса Долина оказалась ранее в центре скандала с недвижимостью
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Федеральная налоговая служба ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого ранее числилась дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина. Это следует из юридических регистрационных документов, копия которых оказалась в распоряжении СМИ.
«Прекратило деятельность (Ликвидация некоммерческой организации по решению суда)», — говорится в документах. В выписке уточняется, что ликвидация проведена в установленном законом порядке и внесена в соответствующий реестр, передает РИА Новости.
Из тех же материалов следует, что благотворительный фонд был создан в 2013 году. В январе 2021 года учредителем организации стала Ангелина Долина, однако уже в марте того же года она перестала значиться в этом статусе. Других сведений о текущем составе учредителей и руководства в документах не приводится.
На фоне истории с фондом продолжается и судебная повестка вокруг Ларисы Долиной. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей артистке квартиры. Певица заявила в суде, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, будучи введенной в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорный объект и вновь оформил его за Долиной. По мнению риелторов, этот судебный акт создал заметные риски для покупателей жилья на вторичном рынке, поскольку продемонстрировал возможность пересмотра уже совершенных сделок.
