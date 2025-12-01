ФНС ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной

Лариса Долина оказалась ранее в центре скандала с недвижимостью Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Федеральная налоговая служба ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого ранее числилась дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина. Это следует из юридических регистрационных документов, копия которых оказалась в распоряжении СМИ.

«Прекратило деятельность (Ликвидация некоммерческой организации по решению суда)», — говорится в документах. В выписке уточняется, что ликвидация проведена в установленном законом порядке и внесена в соответствующий реестр, передает РИА Новости.

Из тех же материалов следует, что благотворительный фонд был создан в 2013 году. В январе 2021 года учредителем организации стала Ангелина Долина, однако уже в марте того же года она перестала значиться в этом статусе. Других сведений о текущем составе учредителей и руководства в документах не приводится.

