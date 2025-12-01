Герасимов: ВС России окружили Степногорск и вошли в Красный Лиман

ВС РФ держат инициативу на всех участках фронта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Войска российской группировки «Днепр» окружили Степногорск в Запорожской области, а силы группировки «Запад» вошли в Красный Лиман в Донецкой народной республике. Об этом 1 декабря доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Войска группировки „Днепр“ наступают на Запорожском направлении. Окружен населенный пункт Степногорск. Ведутся боевые действия за завладение Приморским», — сказал Герасимов. По его словам, на другом участке российские штурмовые подразделения продвинулись вглубь Красного Лимана.

Из доклада следует, что в районе Степногорска российские части ведут бои по замыканию кольца окружения и пресечению попыток противника прорваться из города. Бои за Приморское, по словам начальника Генштаба, продолжаются, российские подразделения действуют при поддержке артиллерии и авиации.

