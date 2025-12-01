Производители пожаловались в ГД на запрет делать готовую еду в магазинах

Авторы обращения просят не приравнивать готовую еду к кулинарии Фото: Илья Московец © URA.RU

Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой доработать новый законопроект о запрете на приготовление такой продукции в торговых объектах и приравнивающий ее к кулинарии. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Авторы обращения выступают против приравнивания готовой еды к кулинарии. [Если законопроект останется без изменений, то] к обеим категориям будут применяться одинаковые регуляторные требования, что лишает производителей контролировать качество продукции», — пожаловались авторы обращения, их позицию проводит газета «Ведомости».

В Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды ссылаются на ГОСТ. Согласно которому, кулинария производится и реализуется на объектах общественного питания.

