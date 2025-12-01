Путин: успехи ВС РФ близ Красноармейска создают условия для достижения целей СВО

Группировка «Центр» получила благодарность от Путина за работу в Красноармейске Фото: Роман Наумов © URA.RU

Успехи российских войск в районе Красноармейска создают условия для поэтапного достижения всех целей специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«Это важное направление, мы все понимаем, насколько оно важно, и это обеспечит нам поступательное решение всех основных задач, которые стоят перед нами и были поставлены изначально при начале специальной военной операции», — сообщил Путин. Глава государства отдельно поблагодарил военнослужащих группировки «Центр» за результаты работы на этом направлении.