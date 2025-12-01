Путин: командующим ВС России нужно выполнять задачи, строго следуя замыслу СВО
Все цели СВО должны быть выполнены, заявляет Путин
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин поручил командующим группировок войск продолжить выполнение задач в зоне СВО в строгом соответствии с первоначальным замыслом. Об этом сообщил Путин по итогам совещания, которое глава государства провел при посещении пунктов управления объединенной группировки войск.
«Командующим группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции», — сказал российский лидер на совещании в ходе совещания. Речь шла о текущем ходе боевых действий и реализации уже поставленных задач.
Путин посетил один из командных пунктов объединенной группировки войск. Там ему представили доклады о взятии под контроль Красноармейска и Волчанска. Подробнее, что еще доложили верховному главнокомандующему по обстановке в зоне СВО — в материале URA.RU.
