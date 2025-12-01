ВС РФ ликвидируют оставшихся боевиков ВСУ под Купянском Фото: Официальный сайт Президента РФ

ВС РФ окружили группировку ВСУ в размере 15 батальонов на левом берегу реки Старый Оскол. Армия России предпринимает усилия по ликвидации заблокированных формирований боевиков. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.

«Воинские части и соединения группировки войск „Запад“ сосредоточили основные усилия на краснолиманском (направлении — ред.) и на левом берегу реки Старый Оскол по разгрому окруженной группировки после взятия Купянска и продолжают сжимать кольцо по ликвидации этой группировки заблокированной. Численность ее — порядка 15 батальонов», — сообщил Герасимов.