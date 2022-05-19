Следователи нашли крупную группу АУЕ* в свердловских колониях

20 мая 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Свердловские следователи занимаются серией уголовных дел Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Противостояние воров в законе Следователи СК РФ занимаются серией уголовных дел, посвященных деятельности движения АУЕ (признано экстремистским, деятельность запрещена в РФ) в колониях Свердловской области. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Следователи нашли сторонников одного из самых крупных движений экстремистской АУЕ. Сторонников нашли во многих свердловских колониях, среди которых ИК-52, ИК-53, ИК-12, ИК-47. В выявление этих фактов стало возможным благодаря действиям сотрудников ГУФСИН», — рассказал инсайдер. По его словам, в организации экстремистского сообщества могут обвинить одного из воров в законе. URA.RU обратилось к старшему помощнику главы СУ Следственного комитета по Свердловской области Александру Шульге и начальнику пресс-службы свердловского ГУФСИН Александру Левченко. Они воздержались от комментариев.

Следователи СК РФ занимаются серией уголовных дел, посвященных деятельности движения АУЕ (признано экстремистским, деятельность запрещена в РФ) в колониях Свердловской области. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Следователи нашли сторонников одного из самых крупных движений экстремистской АУЕ. Сторонников нашли во многих свердловских колониях, среди которых ИК-52, ИК-53, ИК-12, ИК-47. В выявление этих фактов стало возможным благодаря действиям сотрудников ГУФСИН», — рассказал инсайдер. По его словам, в организации экстремистского сообщества могут обвинить одного из воров в законе. URA.RU обратилось к старшему помощнику главы СУ Следственного комитета по Свердловской области Александру Шульге и начальнику пресс-службы свердловского ГУФСИН Александру Левченко. Они воздержались от комментариев.