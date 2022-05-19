19 мая 2022

Следователи нашли крупную группу АУЕ* в свердловских колониях

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит начальника ГУФСИН России по Свердловской области в Кировоградскую воспитательную колонию. Свердловская область, Кировград , заключенные, колония, тюрьма, лысые, бритые, зэки
Свердловские следователи занимаются серией уголовных дел Фото:
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Следователи СК РФ занимаются серией уголовных дел, посвященных деятельности движения АУЕ (признано экстремистским, деятельность запрещена в РФ) в колониях Свердловской области. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Следователи нашли сторонников одного из самых крупных движений экстремистской АУЕ. Сторонников нашли во многих свердловских колониях, среди которых ИК-52, ИК-53, ИК-12, ИК-47. В выявление этих фактов стало возможным благодаря действиям сотрудников ГУФСИН», — рассказал инсайдер. По его словам, в организации экстремистского сообщества могут обвинить одного из воров в законе.

URA.RU обратилось к старшему помощнику главы СУ Следственного комитета по Свердловской области Александру Шульге и начальнику пресс-службы свердловского ГУФСИН Александру Левченко. Они воздержались от комментариев.

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Следователи СК РФ занимаются серией уголовных дел, посвященных деятельности движения АУЕ (признано экстремистским, деятельность запрещена в РФ) в колониях Свердловской области. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Следователи нашли сторонников одного из самых крупных движений экстремистской АУЕ. Сторонников нашли во многих свердловских колониях, среди которых ИК-52, ИК-53, ИК-12, ИК-47. В выявление этих фактов стало возможным благодаря действиям сотрудников ГУФСИН», — рассказал инсайдер. По его словам, в организации экстремистского сообщества могут обвинить одного из воров в законе. URA.RU обратилось к старшему помощнику главы СУ Следственного комитета по Свердловской области Александру Шульге и начальнику пресс-службы свердловского ГУФСИН Александру Левченко. Они воздержались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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