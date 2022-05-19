19 мая 2022

Пермякам за деньги показали, как хищник разрывает жертву. Видео

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Екатеринбургский зоопарк , зоопарк, животные, белый медведь
В Пермском зоопарке устраивают публичное кормление хищников Фото:

В Пермском зоопарке продолжают традицию показательных кормлений обитателей. 20 мая как посетителям, так и пользователям соцсетей в прямом эфире показали, как белые медведи ловят и едят живую рыбу.

«Открыли сезон показательных кормлений белых медведей живой рыбой. По вторникам и пятницам ждем всех желающих, начало в 13.00. Место: вольер белых медведей», — приглашает зоопарк на следующие сеансы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в зоосаде Перми были вынуждены ввести новые штрафы для посетителей — за кормление животных. В начале мая в вольерах зверей сотрудники парка нашли и попкорн, и конфеты.

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В Пермском зоопарке продолжают традицию показательных кормлений обитателей. 20 мая как посетителям, так и пользователям соцсетей в прямом эфире показали, как белые медведи ловят и едят живую рыбу. «Открыли сезон показательных кормлений белых медведей живой рыбой. По вторникам и пятницам ждем всех желающих, начало в 13.00. Место: вольер белых медведей», — приглашает зоопарк на следующие сеансы. Ранее URA.RU рассказывало, что в зоосаде Перми были вынуждены ввести новые штрафы для посетителей — за кормление животных. В начале мая в вольерах зверей сотрудники парка нашли и попкорн, и конфеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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