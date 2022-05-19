В Пермском зоопарке устраивают публичное кормление хищников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском зоопарке продолжают традицию показательных кормлений обитателей. 20 мая как посетителям, так и пользователям соцсетей в прямом эфире показали, как белые медведи ловят и едят живую рыбу.

«Открыли сезон показательных кормлений белых медведей живой рыбой. По вторникам и пятницам ждем всех желающих, начало в 13.00. Место: вольер белых медведей», — приглашает зоопарк на следующие сеансы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в зоосаде Перми были вынуждены ввести новые штрафы для посетителей — за кормление животных. В начале мая в вольерах зверей сотрудники парка нашли и попкорн, и конфеты.