Пермяки накормили обитателей зоопарка попкорном и конфетами

Администрация зоопарка вынуждена ввести новые штрафы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В течение нескольких дней после открытия зоопарка пермяки кормили зверей попкорном, конфетами и фруктами. В администрации зверинца сообщили, что вынуждены ввести штрафы, так как кормить животных чем-либо строго запрещено.

«У каждого обитателя зоопарка существует рацион, который рассчитан исходя из множества факторов: вес, возраст, состояние здоровья животного и много другого. Порой, пытаясь сделать лучше вы можете лишь навредить. Мы снова решили поднять этот вопрос потому, что после праздничных дней нами были обнаружены: апельсины у альпак, попкорн в заячьих вольерах, конфеты у медведя. Это опасно для жизни животных! Администрация приняла решение ввести штраф для „добродетелей“», — говорится в сообщении зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники зоосада отмечают, что все корма для животных проходят тщательную проверку, а желающие посмотреть, как едят звери, могут сделать это во время показательных кормлений, которые проводят регулярно. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский зоопарк с февраля был закрыт для посетителей из-за отсутствия лицензии. Получения всех необходимых для работы зверинца документов добивался губернатор Дмитрий Махонин. В итоге с 1 мая учреждение открыло свои двери для пермяков.