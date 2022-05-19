19 мая 2022

В Екатеринбурге банда вымогала деньги и ценности у посетителей ТЦ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Cуд по делу об избиении DJ Smash. необр. Пермь, татуировки на пальцах
Жертвами вымогателей становились посетители торгового центра Фото:

Следователи СКР по Свердловской области ищут пострадавших от группировки вымогателей, орудовавших в торговом центре на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Сыщики предоставили URA.RU фото преступников и просят граждан сообщить интересующую информацию.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области расследуются два уголовных дела в отношении нескольких молодых людей. Они обвиняются в вымогательстве денег и иного ценного имущества под угрозой применения насилия, совершенного группой лиц по предварительному сговору», — сообщил старший помощник руководителя свердловского ведомства Александр Шульга.

Преступники промышляли в одном из торговых центров на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Сейчас они задержаны и находятся под стражей. Всех, кто пострадал от действий лиц, указанных на фото, просят позвонить по телефону 8 (343) 261-11-13.

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Фото:

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Следователи СКР по Свердловской области ищут пострадавших от группировки вымогателей, орудовавших в торговом центре на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Сыщики предоставили URA.RU фото преступников и просят граждан сообщить интересующую информацию. «Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области расследуются два уголовных дела в отношении нескольких молодых людей. Они обвиняются в вымогательстве денег и иного ценного имущества под угрозой применения насилия, совершенного группой лиц по предварительному сговору», — сообщил старший помощник руководителя свердловского ведомства Александр Шульга. Преступники промышляли в одном из торговых центров на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Сейчас они задержаны и находятся под стражей. Всех, кто пострадал от действий лиц, указанных на фото, просят позвонить по телефону 8 (343) 261-11-13.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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