В Екатеринбурге банда вымогала деньги и ценности у посетителей ТЦ. Фото

20 мая 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Жертвами вымогателей становились посетители торгового центра Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Следователи СКР по Свердловской области ищут пострадавших от группировки вымогателей, орудовавших в торговом центре на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Сыщики предоставили URA.RU фото преступников и просят граждан сообщить интересующую информацию. «Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области расследуются два уголовных дела в отношении нескольких молодых людей. Они обвиняются в вымогательстве денег и иного ценного имущества под угрозой применения насилия, совершенного группой лиц по предварительному сговору», — сообщил старший помощник руководителя свердловского ведомства Александр Шульга. Преступники промышляли в одном из торговых центров на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Сейчас они задержаны и находятся под стражей. Всех, кто пострадал от действий лиц, указанных на фото, просят позвонить по телефону 8 (343) 261-11-13. Фото: Следственный комитет по Свердловской области Фото: Следственный комитет по Свердловской области

Следователи СКР по Свердловской области ищут пострадавших от группировки вымогателей, орудовавших в торговом центре на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Сыщики предоставили URA.RU фото преступников и просят граждан сообщить интересующую информацию. «Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области расследуются два уголовных дела в отношении нескольких молодых людей. Они обвиняются в вымогательстве денег и иного ценного имущества под угрозой применения насилия, совершенного группой лиц по предварительному сговору», — сообщил старший помощник руководителя свердловского ведомства Александр Шульга. Преступники промышляли в одном из торговых центров на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Сейчас они задержаны и находятся под стражей. Всех, кто пострадал от действий лиц, указанных на фото, просят позвонить по телефону 8 (343) 261-11-13.