В Челябинской области резко снизилась яйценоскость кур-несушек

Количество яиц в регионе снизилось на 7,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за год резко снизилась яйценоскость кур-несушек. Об этом URA.RU 20 марта сообщили в Челябинскстате.

«Яйценоскость кур-несушек снизилась на 7,5% по сравнению с январем-мартом 2021 года. И составила 74 штуки с одной курицы», — говорится в документе Челябинскстата.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе—марте 2022 года составили 1450 кг. Надои в регионе уменьшились по сравнению с январем-мартом 2021 года на 0,8%.

На конец марта поголовье крупного рогатого скота в регионе составило 227,9 тыс. голов. Это на 7,2% меньше по сравнению с данными на конец марта 2021 года.

А вот цены на сельскохозяйственную продукцию за отчетный период выросли. Индекс цен производителей в марте 2021 года по отношению к декабрю 2020 года составил 108,7%.