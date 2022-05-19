19 мая 2022

В Челябинской области резко снизилась яйценоскость кур-несушек

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты. Санкции. Сельское хозяйство. Челябинск., куры, яйца, цыплята
Количество яиц в регионе снизилось на 7,5% Фото:

В Челябинской области за год резко снизилась яйценоскость кур-несушек. Об этом URA.RU 20 марта сообщили в Челябинскстате.

«Яйценоскость кур-несушек снизилась на 7,5% по сравнению с январем-мартом 2021 года. И составила 74 штуки с одной курицы», — говорится в документе Челябинскстата.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе—марте 2022 года составили 1450 кг. Надои в регионе уменьшились по сравнению с январем-мартом 2021 года на 0,8%.

На конец марта поголовье крупного рогатого скота в регионе составило 227,9 тыс. голов. Это на 7,2% меньше по сравнению с данными на конец марта 2021 года.

А вот цены на сельскохозяйственную продукцию за отчетный период выросли. Индекс цен производителей в марте 2021 года по отношению к декабрю 2020 года составил 108,7%.

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В Челябинской области за год резко снизилась яйценоскость кур-несушек. Об этом URA.RU 20 марта сообщили в Челябинскстате. «Яйценоскость кур-несушек снизилась на 7,5% по сравнению с январем-мартом 2021 года. И составила 74 штуки с одной курицы», — говорится в документе Челябинскстата. Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе—марте 2022 года составили 1450 кг. Надои в регионе уменьшились по сравнению с январем-мартом 2021 года на 0,8%. На конец марта поголовье крупного рогатого скота в регионе составило 227,9 тыс. голов. Это на 7,2% меньше по сравнению с данными на конец марта 2021 года. А вот цены на сельскохозяйственную продукцию за отчетный период выросли. Индекс цен производителей в марте 2021 года по отношению к декабрю 2020 года составил 108,7%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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