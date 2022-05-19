В Тюмени из-за управляющей компании затопило многоэтажный дом. Фото

20 мая 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Работы по замене кровли в многоквартирном доме на Одесской начались в марте Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителей многоквартирного дома по адресу Одесская, 18 в Тюмени топит из-за проливных дождей и разобранной крыши, ремонт которой начался в начале марта. Об этом они рассказали в беседе с URA.RU. Тюменцы сообщили, что в управляющей компании «УютСервисБыт» с жильцами отказываются разговаривать. «Мы купили квартиру в этом доме в конце прошлого года. В начале марта у нас начали замену кровли. Но рабочие, по каким-то причинам, не успели завершить ремонт до начала майских осадки. Сейчас каждый день идут дожди, и нас в буквальном смысле топит! Пострадали почти все квартиры на пятом этаже. Вчера замкнуло проводку и выключился свет», — рассказала агентству одна из жительниц дома. По ее словам, в управляющей компании «УютСервисБыт», которая присылает счета на оплату услуг ЖКХ жильцам дома, на жалобы собственников никак не реагируют. «Там нам ничего не объясняют. Бросают трубку, когда слышат, что мы звоним с Одесской, 18. Абсолютно хамское отношение. Мы приглашали к нам представителя УК, чтобы составить акт о затоплении, но реакции никакой не последовало», — сообщила тюменка в беседе с URA.RU. Получить оперативный комментарий в УК «УютСервисБыт» агентству не удалось. Туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес регионального департамента ЖКХ. По словам тюменцев, работы по замене кровли начались еще в начале марта Жительница Тюмени

Жителей многоквартирного дома по адресу Одесская, 18 в Тюмени топит из-за проливных дождей и разобранной крыши, ремонт которой начался в начале марта. Об этом они рассказали в беседе с URA.RU. Тюменцы сообщили, что в управляющей компании «УютСервисБыт» с жильцами отказываются разговаривать. «Мы купили квартиру в этом доме в конце прошлого года. В начале марта у нас начали замену кровли. Но рабочие, по каким-то причинам, не успели завершить ремонт до начала майских осадки. Сейчас каждый день идут дожди, и нас в буквальном смысле топит! Пострадали почти все квартиры на пятом этаже. Вчера замкнуло проводку и выключился свет», — рассказала агентству одна из жительниц дома. По ее словам, в управляющей компании «УютСервисБыт», которая присылает счета на оплату услуг ЖКХ жильцам дома, на жалобы собственников никак не реагируют. «Там нам ничего не объясняют. Бросают трубку, когда слышат, что мы звоним с Одесской, 18. Абсолютно хамское отношение. Мы приглашали к нам представителя УК, чтобы составить акт о затоплении, но реакции никакой не последовало», — сообщила тюменка в беседе с URA.RU. Получить оперативный комментарий в УК «УютСервисБыт» агентству не удалось. Туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес регионального департамента ЖКХ.