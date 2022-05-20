Медведев обеспокоился вспышкой оспы обезьян в Европе

Появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство. Об этом заявил заместить председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Появились не самые приятные новости, в частности, из Европы. Они касаются оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьезное беспокойство», — заявил Медведев на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, пишет РИА «Новости».
Он напомнил о фактах создания американских биолабораторий на Украине. Медведев также рассказал о проблемах из-за западных санкций с подопытными животными и иностранным оборудованием для испытания лекарств в лабораториях.
Весной 2022 года в Испании и Португалии произошла вспышка обезьяньей оспы. Как уточняет Пятый канал, заболевание передается от животного человеку. Однако вирусолог Анатолий Альтштейн заверил, что вирус оспы обезьян не сможет добраться до России и новая эпидемия людям не грозит, передает телеканал 360.
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Появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство. Об этом заявил заместить председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Появились не самые приятные новости, в частности, из Европы. Они касаются оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьезное беспокойство», — заявил Медведев на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, пишет РИА «Новости». Он напомнил о фактах создания американских биолабораторий на Украине. Медведев также рассказал о проблемах из-за западных санкций с подопытными животными и иностранным оборудованием для испытания лекарств в лабораториях.
Весной 2022 года в Испании и Португалии произошла вспышка обезьяньей оспы. Как уточняет Пятый канал, заболевание передается от животного человеку. Однако вирусолог Анатолий Альтштейн заверил, что вирус оспы обезьян не сможет добраться до России и новая эпидемия людям не грозит, передает телеканал 360.