Медведев обеспокоился вспышкой оспы обезьян в Европе

20 мая 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев рассказал об угрозах и проблемах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство. Об этом заявил заместить председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Появились не самые приятные новости, в частности, из Европы. Они касаются оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьезное беспокойство», — заявил Медведев на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, пишет РИА «Новости». Он напомнил о фактах создания американских биолабораторий на Украине. Медведев также рассказал о проблемах из-за западных санкций с подопытными животными и иностранным оборудованием для испытания лекарств в лабораториях.

Весной 2022 года в Испании и Португалии произошла вспышка обезьяньей оспы. Как уточняет Пятый канал, заболевание передается от животного человеку. Однако вирусолог Анатолий Альтштейн заверил, что вирус оспы обезьян не сможет добраться до России и новая эпидемия людям не грозит, передает телеканал 360.

Появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство. Об этом заявил заместить председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Появились не самые приятные новости, в частности, из Европы. Они касаются оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьезное беспокойство», — заявил Медведев на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, пишет РИА «Новости». Он напомнил о фактах создания американских биолабораторий на Украине. Медведев также рассказал о проблемах из-за западных санкций с подопытными животными и иностранным оборудованием для испытания лекарств в лабораториях. Весной 2022 года в Испании и Португалии произошла вспышка обезьяньей оспы. Как уточняет Пятый канал, заболевание передается от животного человеку. Однако вирусолог Анатолий Альтштейн заверил, что вирус оспы обезьян не сможет добраться до России и новая эпидемия людям не грозит, передает телеканал 360.