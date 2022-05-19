Главврач больницы в ЯНАО не выплачивал медику положенные надбавки

20 мая 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Главврачу больницы Лабытнанги вынесли представление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководство больницы Лабытнанги (ЯНАО) не выплачивало сотруднику положенные надбавки, из-за чего прокуратура внесла представление главврачу Ирине Жежель. Об этом сообщается на сайте ямальского отделения ЛДПР. «Ямальская прокуратура выявила нарушения трудовых прав в больнице Лабытнанги после депутатского запроса заместителя руководителя фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Ивана Вершинина. К депутату обратился сотрудник больницы. В своей жалобе он указал, что руководство больницы не оплачивает ему переработки в выходные, нерабочие праздничные дни, а также не выплачивает положенные надбавки за выслугу лет и за работу с вредными и опасными условиями труда», — говорится в сообщении партии. После депутатского запроса прокуратура вынесло главному врачу городской больницы представление, Ирину Жежель вызвали в силовое ведомство для рассмотрения вопроса о возбуждении административных дел. Агентство направило главврачу запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что медработники Ноябрьской горбольницы пожаловались на падение доходов. Однако с этой жалобой не согласился депздрав ЯНАО, отметив, что врачи больницы зарабатывают 245 тысяч рублей.

Руководство больницы Лабытнанги (ЯНАО) не выплачивало сотруднику положенные надбавки, из-за чего прокуратура внесла представление главврачу Ирине Жежель. Об этом сообщается на сайте ямальского отделения ЛДПР. «Ямальская прокуратура выявила нарушения трудовых прав в больнице Лабытнанги после депутатского запроса заместителя руководителя фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Ивана Вершинина. К депутату обратился сотрудник больницы. В своей жалобе он указал, что руководство больницы не оплачивает ему переработки в выходные, нерабочие праздничные дни, а также не выплачивает положенные надбавки за выслугу лет и за работу с вредными и опасными условиями труда», — говорится в сообщении партии. После депутатского запроса прокуратура вынесло главному врачу городской больницы представление, Ирину Жежель вызвали в силовое ведомство для рассмотрения вопроса о возбуждении административных дел. Агентство направило главврачу запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что медработники Ноябрьской горбольницы пожаловались на падение доходов. Однако с этой жалобой не согласился депздрав ЯНАО, отметив, что врачи больницы зарабатывают 245 тысяч рублей.