В Тюмени пять человек пострадали из-за пьяного водителя

20 мая 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Пьяный водитель влетел в припаркованное авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пьяный водитель въехал в припаркованное авто в центре Тюмени, из-за чего травмы получил он сам и еще четверо человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «20 мая в третьем часу ночи на перекрестке улиц Республики и Максима Горького „Лада“ въехала в заднюю часть стоящего автомобиля „Хендэ“. Пострадали пять человек: оба водителя и трое пассажиров иномарки. Мужчина за рулем „Лады“ был пьян», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Освидетельствование 34-летнего водителя показало 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права мужчина получил полтора года назад. В УГИБДД также сообщили о еще одной аварии с участием нетрезвого автомобилиста. 36-летний водитель ВАЗа сбил пешехода на переходе по улице Щербакова днем 20 мая. Мужчина получил различные травмы. Водитель же «выдохнул» в алкотестер 1,29 мг алкоголя на литр воздуха. Ранее он уже был наказан за пьяную езду, теперь ему грозит уголовная статья.

Пьяный водитель въехал в припаркованное авто в центре Тюмени, из-за чего травмы получил он сам и еще четверо человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «20 мая в третьем часу ночи на перекрестке улиц Республики и Максима Горького „Лада“ въехала в заднюю часть стоящего автомобиля „Хендэ“. Пострадали пять человек: оба водителя и трое пассажиров иномарки. Мужчина за рулем „Лады“ был пьян», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Освидетельствование 34-летнего водителя показало 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права мужчина получил полтора года назад. В УГИБДД также сообщили о еще одной аварии с участием нетрезвого автомобилиста. 36-летний водитель ВАЗа сбил пешехода на переходе по улице Щербакова днем 20 мая. Мужчина получил различные травмы. Водитель же «выдохнул» в алкотестер 1,29 мг алкоголя на литр воздуха. Ранее он уже был наказан за пьяную езду, теперь ему грозит уголовная статья.