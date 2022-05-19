19 мая 2022

Челябинский рецидивист месяц чинил машину, чтобы ее украсть

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, гибдд, инспектор дпс, жезл дпс
Стоило угонщику выехать на украденном авто, как его тут же остановил инспектор ДПС (фото из архива) Фото:

Житель Челябинской области, подобрав ключи к чужому гаражу, месяц ремонтировал автомобиль, чтобы его украсть. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

«Ранее судимый житель Златоуста подобрал ключи к гаражу, где стоял принадлежащий умершему горожанину „ВАЗ-21150“. В течение месяца ремонтировал машину в этом же боксе, а затем похитил ее и начал пользоваться. В итоге 39-летний рецидивист пьяным попался на дороге инспектору ДПС и помогавшему полицейскому народному дружиннику», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Вдова хозяина машины узнала о произошедшем от полицейских. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Как выяснилось, десятью днями ранее он уже угнал другой автомобиль. Расследования обоих дел он будет дожидаться дома: в качестве меры пресечения ему избрали обязательство о явке.

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Житель Челябинской области, подобрав ключи к чужому гаражу, месяц ремонтировал автомобиль, чтобы его украсть. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. «Ранее судимый житель Златоуста подобрал ключи к гаражу, где стоял принадлежащий умершему горожанину „ВАЗ-21150“. В течение месяца ремонтировал машину в этом же боксе, а затем похитил ее и начал пользоваться. В итоге 39-летний рецидивист пьяным попался на дороге инспектору ДПС и помогавшему полицейскому народному дружиннику», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Вдова хозяина машины узнала о произошедшем от полицейских. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Как выяснилось, десятью днями ранее он уже угнал другой автомобиль. Расследования обоих дел он будет дожидаться дома: в качестве меры пресечения ему избрали обязательство о явке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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