Челябинский рецидивист месяц чинил машину, чтобы ее украсть

Житель Челябинской области, подобрав ключи к чужому гаражу, месяц ремонтировал автомобиль, чтобы его украсть. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.
«Ранее судимый житель Златоуста подобрал ключи к гаражу, где стоял принадлежащий умершему горожанину „ВАЗ-21150“. В течение месяца ремонтировал машину в этом же боксе, а затем похитил ее и начал пользоваться. В итоге 39-летний рецидивист пьяным попался на дороге инспектору ДПС и помогавшему полицейскому народному дружиннику», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
Вдова хозяина машины узнала о произошедшем от полицейских. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Как выяснилось, десятью днями ранее он уже угнал другой автомобиль. Расследования обоих дел он будет дожидаться дома: в качестве меры пресечения ему избрали обязательство о явке.
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Житель Челябинской области, подобрав ключи к чужому гаражу, месяц ремонтировал автомобиль, чтобы его украсть. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. «Ранее судимый житель Златоуста подобрал ключи к гаражу, где стоял принадлежащий умершему горожанину „ВАЗ-21150“. В течение месяца ремонтировал машину в этом же боксе, а затем похитил ее и начал пользоваться. В итоге 39-летний рецидивист пьяным попался на дороге инспектору ДПС и помогавшему полицейскому народному дружиннику», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Вдова хозяина машины узнала о произошедшем от полицейских. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Как выяснилось, десятью днями ранее он уже угнал другой автомобиль. Расследования обоих дел он будет дожидаться дома: в качестве меры пресечения ему избрали обязательство о явке.