19 мая 2022

Тюмень сковали девятибалльные пробки. Причина

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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, трафик, автомобили, автотранспорт
Заторы наблюдаются по всему центру и не только Фото:

Пробки в девять баллов наблюдаются в Тюмени вечером 20 мая. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». Причина в аварийном отключении светофоров.

«Тюмень. Пробки 9 баллов. Заторы на улицах Ленина, Челюскинцев, Первомайской, Орджоникидзе, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет октября. Запольной, Чернышевского», — сообщает сервис «Яндекс Пробки».

Также движение сильно осложнено на Мориса Тореза, Герцена, Холодильной, Мельникайте, Одесской, Харьковской, Республики, Тульской, Советской и ряде других улиц. В пресс-службе УГИБДД региона пояснили, что в настоящее время из-за отключения электричества не работают светофоры на двух перекрестках: Мориса Тореза — Герцена, и Чернышевского — Заполной. На первом пропуск автомобилей осуществляет регулировщик, на место второго отключения уже направлен наряд ГИБДД.

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Пробки в девять баллов наблюдаются в Тюмени вечером 20 мая. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». Причина в аварийном отключении светофоров. «Тюмень. Пробки 9 баллов. Заторы на улицах Ленина, Челюскинцев, Первомайской, Орджоникидзе, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет октября. Запольной, Чернышевского», — сообщает сервис «Яндекс Пробки». Также движение сильно осложнено на Мориса Тореза, Герцена, Холодильной, Мельникайте, Одесской, Харьковской, Республики, Тульской, Советской и ряде других улиц. В пресс-службе УГИБДД региона пояснили, что в настоящее время из-за отключения электричества не работают светофоры на двух перекрестках: Мориса Тореза — Герцена, и Чернышевского — Заполной. На первом пропуск автомобилей осуществляет регулировщик, на место второго отключения уже направлен наряд ГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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