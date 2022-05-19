Пробки в девять баллов наблюдаются в Тюмени вечером 20 мая. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». Причина в аварийном отключении светофоров.
«Тюмень. Пробки 9 баллов. Заторы на улицах Ленина, Челюскинцев, Первомайской, Орджоникидзе, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет октября. Запольной, Чернышевского», — сообщает сервис «Яндекс Пробки».
Также движение сильно осложнено на Мориса Тореза, Герцена, Холодильной, Мельникайте, Одесской, Харьковской, Республики, Тульской, Советской и ряде других улиц. В пресс-службе УГИБДД региона пояснили, что в настоящее время из-за отключения электричества не работают светофоры на двух перекрестках: Мориса Тореза — Герцена, и Чернышевского — Заполной. На первом пропуск автомобилей осуществляет регулировщик, на место второго отключения уже направлен наряд ГИБДД.
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Пробки в девять баллов наблюдаются в Тюмени вечером 20 мая. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». Причина в аварийном отключении светофоров. «Тюмень. Пробки 9 баллов. Заторы на улицах Ленина, Челюскинцев, Первомайской, Орджоникидзе, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет октября. Запольной, Чернышевского», — сообщает сервис «Яндекс Пробки». Также движение сильно осложнено на Мориса Тореза, Герцена, Холодильной, Мельникайте, Одесской, Харьковской, Республики, Тульской, Советской и ряде других улиц. В пресс-службе УГИБДД региона пояснили, что в настоящее время из-за отключения электричества не работают светофоры на двух перекрестках: Мориса Тореза — Герцена, и Чернышевского — Заполной. На первом пропуск автомобилей осуществляет регулировщик, на место второго отключения уже направлен наряд ГИБДД.