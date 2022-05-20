В Крыму проведут фестиваль против «отмены» культуры России

20 мая 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет в четвертый раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Крыму с 15 по 19 августа пройдет фестиваль «Таврида.АРТ». Он призван показать значимость русской культуры и единства народов России, сообщили URA.RU организаторы. «Мы запланировали более 300 событий, они подчеркнут все разнообразие и величие русской культуры, которую нельзя „отменить“. Мы воспитаны единой культурой, а она объединяет сотни народностей и национальностей, людей разных поколений — и это еще один важный посыл, который найдет отражение в программе фестиваля „Таврида.АРТ“», — рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. В рамках фестиваля пройдут концерты, спектакли, ярмарки, костюмированное арт-шествие — они будут сочетать в себе традиционное и современное искусство России. Также Университет креативных индустрий кластера подготовил для молодых участников фестиваля лекции о самореализации в сфере творческих и креативных индустрий в условиях импортозамещения. Посетить фестиваль смогут жители Судака, студенты Крыма и Севастополя, участники партнерских проектов арт-кластера «Таврида». В скором времени организаторы объявят популярных исполнителей, которые примут участие в фестивале. Регистрация участников уже открыта на сайте tavrida.art. Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет в Крыму в четвертый раз. Он реализуется при поддержке Росмолодежи. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о попытках Запада отменить 1000-летнюю Россию и ее народ. По его словам, пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Однако не все в Европе поддерживают санкции против РФ. Более 20 немецких деятелей культуры потребовали власти Германии воздержаться от травли русских. Тизер фестиваля «Таврида.АРТ» раскрывает главную задумку проекта Фото предоставлено организаторами Фото предоставлено организаторами Фото предоставлено организаторами Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Крыму с 15 по 19 августа пройдет фестиваль «Таврида.АРТ». Он призван показать значимость русской культуры и единства народов России, сообщили URA.RU организаторы. «Мы запланировали более 300 событий, они подчеркнут все разнообразие и величие русской культуры, которую нельзя „отменить“. Мы воспитаны единой культурой, а она объединяет сотни народностей и национальностей, людей разных поколений — и это еще один важный посыл, который найдет отражение в программе фестиваля „Таврида.АРТ“», — рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. В рамках фестиваля пройдут концерты, спектакли, ярмарки, костюмированное арт-шествие — они будут сочетать в себе традиционное и современное искусство России. Также Университет креативных индустрий кластера подготовил для молодых участников фестиваля лекции о самореализации в сфере творческих и креативных индустрий в условиях импортозамещения. Посетить фестиваль смогут жители Судака, студенты Крыма и Севастополя, участники партнерских проектов арт-кластера «Таврида». В скором времени организаторы объявят популярных исполнителей, которые примут участие в фестивале. Регистрация участников уже открыта на сайте tavrida.art. Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет в Крыму в четвертый раз. Он реализуется при поддержке Росмолодежи. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о попытках Запада отменить 1000-летнюю Россию и ее народ. По его словам, пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Однако не все в Европе поддерживают санкции против РФ. Более 20 немецких деятелей культуры потребовали власти Германии воздержаться от травли русских. Тизер фестиваля «Таврида.АРТ» раскрывает главную задумку проекта