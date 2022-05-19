Экс-чиновник из ХМАО высмеял антироссийские санкции

20 мая 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Канал думы Ханты-Мансийска опубликовал пост, высмеивающий санкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В официальном канале думы Ханты-Мансийска опубликовали заметку писателя Игоря Ширманова, в которой он высмеивает последствия антироссийских санкций и русофобских настроений в Европе. Сам Ширманов ранее занимал должность начальника отдела в аппарате городской думы. Пост опубликован администратором telegram-канала «Дума Ханты-Мансийска». Автор текста высмеял комичные проявления антироссийских санкций в и русофобских настроений в плане личной гигиены европейцев. «Вот лично мне интересно — англичане воду в ресторанах экономят „назло Путину“ или нет? Нет, наверное, рачительные англосаксы воду в ресторанах не экономят… даже „назло Путину“. Сбежит скоро McDonald’s из Англии… от убытков», — сказано в сообщении. Авторство текста принадлежит Ширманову, пишущему под псевдонимом Олега Яненагорского. Администратор telegram-канала одобряет содержание поста и выражает на этот счет свое мнение. «Игорь Александрович, как говорит молодежь: „Респект и уважуха“, как считает чуть старшее поколение: „Жмем руку!“», — указано в самом посте. На момент публикации не удалось выяснить, кто опубликовал сообщение и кто отвечает за канал парламента. Спикер думы Константин Пенчуков, и вице-спикер Татьяна Бормотова, не ответили на звонки корреспондента агентства.

В официальном канале думы Ханты-Мансийска опубликовали заметку писателя Игоря Ширманова, в которой он высмеивает последствия антироссийских санкций и русофобских настроений в Европе. Сам Ширманов ранее занимал должность начальника отдела в аппарате городской думы. Пост опубликован администратором telegram-канала «Дума Ханты-Мансийска». Автор текста высмеял комичные проявления антироссийских санкций в и русофобских настроений в плане личной гигиены европейцев. «Вот лично мне интересно — англичане воду в ресторанах экономят „назло Путину“ или нет? Нет, наверное, рачительные англосаксы воду в ресторанах не экономят… даже „назло Путину“. Сбежит скоро McDonald’s из Англии… от убытков», — сказано в сообщении. Авторство текста принадлежит Ширманову, пишущему под псевдонимом Олега Яненагорского. Администратор telegram-канала одобряет содержание поста и выражает на этот счет свое мнение. «Игорь Александрович, как говорит молодежь: „Респект и уважуха“, как считает чуть старшее поколение: „Жмем руку!“», — указано в самом посте. На момент публикации не удалось выяснить, кто опубликовал сообщение и кто отвечает за канал парламента. Спикер думы Константин Пенчуков, и вице-спикер Татьяна Бормотова, не ответили на звонки корреспондента агентства.