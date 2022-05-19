В Тюмени из пожара спасли детей. Фото

20 мая 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Пожар начался в квартире на первом этаже (архив) Фото: Илья Московец © URA.RU Из пожара в многоквартирном доме в Тюмени спасли двух детей и шестерых взрослых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области. «20 мая в 18:28 поступило сообщение о задымлении в восьмиэтажном жилом доме по улице Ставропольская, 1В. Возгорание произошло в квартире на первом этаже, было задымление двух нижних этажей. Пожарные спасли девять человек, двое из которых дети», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС. Возгорание тушили пять единиц техники и 15 сотрудников ведомства. Были задействовано пять звеньев газодымозащитной службы. Из дома, помимо спасенных тюменцев, эвакуировали 12 человек. В настоящее время пожар ликвидирован, его причина устанавливается. Фото: «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Из пожара в многоквартирном доме в Тюмени спасли двух детей и шестерых взрослых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области. «20 мая в 18:28 поступило сообщение о задымлении в восьмиэтажном жилом доме по улице Ставропольская, 1В. Возгорание произошло в квартире на первом этаже, было задымление двух нижних этажей. Пожарные спасли девять человек, двое из которых дети», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС. Возгорание тушили пять единиц техники и 15 сотрудников ведомства. Были задействовано пять звеньев газодымозащитной службы. Из дома, помимо спасенных тюменцев, эвакуировали 12 человек. В настоящее время пожар ликвидирован, его причина устанавливается.