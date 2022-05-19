19 мая 2022

В Тюмени из пожара спасли детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, огонь, лесной пожар, окно, дом горит, село запасное
Пожар начался в квартире на первом этаже (архив) Фото:

Из пожара в многоквартирном доме в Тюмени спасли двух детей и шестерых взрослых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.

«20 мая в 18:28 поступило сообщение о задымлении в восьмиэтажном жилом доме по улице Ставропольская, 1В. Возгорание произошло в квартире на первом этаже, было задымление двух нижних этажей. Пожарные спасли девять человек, двое из которых дети», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание тушили пять единиц техники и 15 сотрудников ведомства. Были задействовано пять звеньев газодымозащитной службы. Из дома, помимо спасенных тюменцев, эвакуировали 12 человек. В настоящее время пожар ликвидирован, его причина устанавливается.

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Из пожара в многоквартирном доме в Тюмени спасли двух детей и шестерых взрослых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области. «20 мая в 18:28 поступило сообщение о задымлении в восьмиэтажном жилом доме по улице Ставропольская, 1В. Возгорание произошло в квартире на первом этаже, было задымление двух нижних этажей. Пожарные спасли девять человек, двое из которых дети», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС. Возгорание тушили пять единиц техники и 15 сотрудников ведомства. Были задействовано пять звеньев газодымозащитной службы. Из дома, помимо спасенных тюменцев, эвакуировали 12 человек. В настоящее время пожар ликвидирован, его причина устанавливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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