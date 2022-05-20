«Газпром» оставил Финляндию без газа

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«Газпром» прекратит поставки с 21 мая Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

«Газпром» прекратил поставки газа в Финляндию из-за отказа финской энергетической компании Gasum платить за него в рублях. Транзит газа будет прекращен с 21 мая.

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) „Газпром экспорт“ не получил от Gasum платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим компания уведомила финскую сторону о приостановке поставок газа с 21 мая», — сообщает «Газпром» в своем telegram-канале.

Поставки газа в Финляндию приостановлены до поступления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента РФ Владимира Путина, уточнили в компании. Согласно указу главы государства, продажа газа недружественным странам должна производиться за рубли. Финляндия в свою очередь отказалась от этих условий, передает телеканал 360. Первыми странами, в которые ао этой причине перестал поступать российский газ. стали Польша и Болгария, напоминает RT.

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«Газпром» прекратил поставки газа в Финляндию из-за отказа финской энергетической компании Gasum платить за него в рублях. Транзит газа будет прекращен с 21 мая. «По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) „Газпром экспорт“ не получил от Gasum платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим компания уведомила финскую сторону о приостановке поставок газа с 21 мая», — сообщает «Газпром» в своем telegram-канале. Поставки газа в Финляндию приостановлены до поступления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента РФ Владимира Путина, уточнили в компании. Согласно указу главы государства, продажа газа недружественным странам должна производиться за рубли. Финляндия в свою очередь отказалась от этих условий, передает телеканал 360. Первыми странами, в которые ао этой причине перестал поступать российский газ. стали Польша и Болгария, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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