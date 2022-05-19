В Тюменской области найдена груда трупов коров и телят. Скотомогильник несет биологическую угрозу

20 мая 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Мертвых коров и телят в кооперативе выкидывают в кучи навоза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скотомогильники, где складированы трупы коров и телят, обнаружены в селе Емуртла Упоровского района Тюменской области, на территории сельскохозяйственного кооператива. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора региона. «20 мая в ходе обследования СПК „Емуртлинский“ в селе Емуртла Упоровского района, установлен сброс трупов крупного рогатого скота, боенских отходов, мертвых телят, на поверхности земли. Трупы складированы на земельном участке вокруг кооператива, вместе с навозом», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. Еще один скотомогильник, с большим количеством разложившихся останков, специалисты обнаружили в ангаре кооператива. Строение не имеет ворот, а доступ на территорию открыт всем желающим. Как показала проверка, СПК «Емуртлинский», имеющий животноводческие фермы, не оформлял документы на утилизацию биологических отходов с 2020 года. Это нарушение грозит причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также влечет угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. В настоящее время ведомство инициировало проведение внеплановой выездной проверки кооператива. По данным сервиса СБИС, за 2021 год СПК «Емуртлинский» заработал почти 269 млн рублей чистой прибыли. Согласно сведениям о выигранных торгах, компания не раз выступала поставщиком пшеницы для птицефабрики «Боровская», а также продавала мясо и мясную продукцию в школы области. На звонки URA.RU в кооперативе не ответили.

Скотомогильники, где складированы трупы коров и телят, обнаружены в селе Емуртла Упоровского района Тюменской области, на территории сельскохозяйственного кооператива. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора региона. «20 мая в ходе обследования СПК „Емуртлинский“ в селе Емуртла Упоровского района, установлен сброс трупов крупного рогатого скота, боенских отходов, мертвых телят, на поверхности земли. Трупы складированы на земельном участке вокруг кооператива, вместе с навозом», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. Еще один скотомогильник, с большим количеством разложившихся останков, специалисты обнаружили в ангаре кооператива. Строение не имеет ворот, а доступ на территорию открыт всем желающим. Как показала проверка, СПК «Емуртлинский», имеющий животноводческие фермы, не оформлял документы на утилизацию биологических отходов с 2020 года. Это нарушение грозит причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также влечет угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. В настоящее время ведомство инициировало проведение внеплановой выездной проверки кооператива. По данным сервиса СБИС, за 2021 год СПК «Емуртлинский» заработал почти 269 млн рублей чистой прибыли. Согласно сведениям о выигранных торгах, компания не раз выступала поставщиком пшеницы для птицефабрики «Боровская», а также продавала мясо и мясную продукцию в школы области. На звонки URA.RU в кооперативе не ответили.