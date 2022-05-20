Один из лидеров украинских националистов вышел с «Азовстали»

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь
Калина вышел с «Азовстали» вслед за Волыной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Святослав Паламарь, известный как Калина, вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

«Сдал оружие — личный автомат и пистолет», — написала Куксенкова в своем telegram-канале. Ранее она сообщила, что комбинат покинул командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына).

Часть украинских националистов продолжают укрываться на «Азовстали». При этом 1908 нацистов уже сдались в плен.

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Заместитель командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Святослав Паламарь, известный как Калина, вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. «Сдал оружие — личный автомат и пистолет», — написала Куксенкова в своем telegram-канале. Ранее она сообщила, что комбинат покинул командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). Часть украинских националистов продолжают укрываться на «Азовстали». При этом 1908 нацистов уже сдались в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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