Один из лидеров украинских националистов вышел с «Азовстали»

Калина вышел с «Азовстали» вслед за Волыной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Заместитель командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Святослав Паламарь, известный как Калина, вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
«Сдал оружие — личный автомат и пистолет», — написала Куксенкова в своем telegram-канале. Ранее она сообщила, что комбинат покинул командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына).
Часть украинских националистов продолжают укрываться на «Азовстали». При этом 1908 нацистов уже сдались в плен.
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