Путин припомнил Куйвашеву неурожай прошлых лет. Видео

20 мая 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

По словам Куйвашева, проблемы в сельхопроизводстве Свердловской области были вызваны засухой 2021 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгения Куйвашева признался президенту России Владимиру Путину, что в 2021 году сельхозпроизводство пострадало из-за несвойственной для Урала жары. Так свердловский лидер ответил на вопрос Путина: «Почему сельхозпроизводство в регионе в предыдущие годы было сокращено?». Встреча Путина и Куйвашева проходила в режиме видеоконференции. «У нас прошлый год был уникальным с точки зрения погодных условий для нас. У нас в половине наших сельхозрайонах была серьезная засуха. Есть районы, где за все лето не было ни одного дождя», — рассказал Куйвашев президенту России. По его словам, из-за этого в Свердловской области даже пришлось объявлять режим ЧС. Справиться с невзгодами помогло министерство сельского хозяйства, которое оказало региону государственную поддержку. Также губернатор подчеркнул, что в 2022 году сельхозтовопроизводители могут рассчитывать на помощь от региональных властей в виде финансовой поддержки в размере четырех миллиардов рублей. Губернатор Свердловской области отметил, что регион полностью обеспечивает себя картофелем, яйцом, мясом свинины и курицы, в отношении овощных культур обеспечение достигает 90%. «Безусловно сегодня стоит задача наращивать объемы производства. Наше все в сельском хозяйстве — это молоко. Мы ежегодно растем, и задачи перед нашими животноводами стоят не менее амбициозные, чем были и в прошлые годы», — заявил Куйвашев. При этом он отмечает, что власти уже подготовились к нынешнему летнему сезону и провели ряд мелиоративных мероприятий, поэтому, если в летом 2022 года повторится засуха, то регион справится с этой проблемой без затруднений. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об успехах региона. Встреча состоялась в режиме видеосвязи 20 мая. На ней Куйвашев рассказал, как Свердловская область справляется с экономическими санкциями, помогает беженцам из ДНР и ЛНР и отчитался о подготовке к Универсиаде. Также в беседе Путин поддержал участие свердловского губернатора в предстоящих в выборах в сентябре 2022 года.

Губернатор Свердловской области Евгения Куйвашева признался президенту России Владимиру Путину, что в 2021 году сельхозпроизводство пострадало из-за несвойственной для Урала жары. Так свердловский лидер ответил на вопрос Путина: «Почему сельхозпроизводство в регионе в предыдущие годы было сокращено?». Встреча Путина и Куйвашева проходила в режиме видеоконференции. «У нас прошлый год был уникальным с точки зрения погодных условий для нас. У нас в половине наших сельхозрайонах была серьезная засуха. Есть районы, где за все лето не было ни одного дождя», — рассказал Куйвашев президенту России. По его словам, из-за этого в Свердловской области даже пришлось объявлять режим ЧС. Справиться с невзгодами помогло министерство сельского хозяйства, которое оказало региону государственную поддержку. Также губернатор подчеркнул, что в 2022 году сельхозтовопроизводители могут рассчитывать на помощь от региональных властей в виде финансовой поддержки в размере четырех миллиардов рублей. Губернатор Свердловской области отметил, что регион полностью обеспечивает себя картофелем, яйцом, мясом свинины и курицы, в отношении овощных культур обеспечение достигает 90%. «Безусловно сегодня стоит задача наращивать объемы производства. Наше все в сельском хозяйстве — это молоко. Мы ежегодно растем, и задачи перед нашими животноводами стоят не менее амбициозные, чем были и в прошлые годы», — заявил Куйвашев. При этом он отмечает, что власти уже подготовились к нынешнему летнему сезону и провели ряд мелиоративных мероприятий, поэтому, если в летом 2022 года повторится засуха, то регион справится с этой проблемой без затруднений. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об успехах региона. Встреча состоялась в режиме видеосвязи 20 мая. На ней Куйвашев рассказал, как Свердловская область справляется с экономическими санкциями, помогает беженцам из ДНР и ЛНР и отчитался о подготовке к Универсиаде. Также в беседе Путин поддержал участие свердловского губернатора в предстоящих в выборах в сентябре 2022 года.