Куйвашев доложил Путину, как помогает беженцам из ДНР и ЛНР. Видео

20 мая 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев отчитался президенту РФ о мерах поддержки жителей Донбасса Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о мерах поддержки жителей Донбасса, которые выполняются региональными властями. По его словам, область активно участвует во всех проектах по организации помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. «Наша область активно участвует во всех проектах, связанных с гуманитарной поддержкой жителей Донбасса, а также помощью ДНР и ЛНР. Устанавливаются побратимские связи уральских городов с городами Донбасса. Для справки скажу, что было собрано и отправлено свыше 390 тонн гуманитарных грузов», — сказал Евгений Куйвашев во время беседы с российским лидером. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Губернатор Свердловской области заострил внимание на том, что в нынешних условиях регион принимает представителей ДНР и ЛНР. «Люди прибывают самостоятельно и организованно. Так, самостоятельно в область прибыло свыше 500 человек. Организован пункт временного пребывания в санатории в Нижних Серьгах, в котором на сегодняшний день размещено 116 человек. Все организационные вопросы по устройству детей в школы, по оформлению выплат и поиску работы решаются оперативно», — отметил Куйвашев. Беженцы из охваченного конфликтом Донбасса начали прибывать в Свердловскую область в конце февраля. Власти региона выражали готовность предоставить всем нуждающимся временное бытовое обустройство, а также организовать обучение школьников-переселенцев. А губернатор Евгений Куйвашев создал специальную комиссию из 30 человек, которые будут отвечать за прием беженцев. На территории Украины с конца февраля проходит спецоперация РФ. Целью этой операции, как утверждал президент России Владимир Путин, является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса. По причине ежедневных обстрелов со стороны ВСУ мирные жители ЛДНР были вынуждены бежать в Россию, отмечали власти РФ.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о мерах поддержки жителей Донбасса, которые выполняются региональными властями. По его словам, область активно участвует во всех проектах по организации помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. «Наша область активно участвует во всех проектах, связанных с гуманитарной поддержкой жителей Донбасса, а также помощью ДНР и ЛНР. Устанавливаются побратимские связи уральских городов с городами Донбасса. Для справки скажу, что было собрано и отправлено свыше 390 тонн гуманитарных грузов», — сказал Евгений Куйвашев во время беседы с российским лидером. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Губернатор Свердловской области заострил внимание на том, что в нынешних условиях регион принимает представителей ДНР и ЛНР. «Люди прибывают самостоятельно и организованно. Так, самостоятельно в область прибыло свыше 500 человек. Организован пункт временного пребывания в санатории в Нижних Серьгах, в котором на сегодняшний день размещено 116 человек. Все организационные вопросы по устройству детей в школы, по оформлению выплат и поиску работы решаются оперативно», — отметил Куйвашев. Беженцы из охваченного конфликтом Донбасса начали прибывать в Свердловскую область в конце февраля. Власти региона выражали готовность предоставить всем нуждающимся временное бытовое обустройство, а также организовать обучение школьников-переселенцев. А губернатор Евгений Куйвашев создал специальную комиссию из 30 человек, которые будут отвечать за прием беженцев. На территории Украины с конца февраля проходит спецоперация РФ. Целью этой операции, как утверждал президент России Владимир Путин, является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса. По причине ежедневных обстрелов со стороны ВСУ мирные жители ЛДНР были вынуждены бежать в Россию, отмечали власти РФ.