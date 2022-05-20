Губернатор Свердловской области Куйвашев рассказал президенту России о мерах поддержки региональной экономики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки экономики в условиях санкционных ограничений. Встреча прошла 20 мая в режиме видеосвязи.

«У нас создан и работает штаб по мониторингу ситуации поддержки промышленного комплекса. Работу штаба возглавляю лично. Также созданы рабочие группы по отраслевым направлениям. Ведется работа по дополнительным включениям предприятий нашей области в федеральный перечень системы образования», — заявил Куйвашев.

Также губернатор Свердловской области рассказал, что утвержден план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона, разработан региональный план по созданию продукции и импортозамещению. «В том числе определены в полной мере номенклатуры изделий, необходимых к замещению, и перспективные направления для расширения рынков сбыта нашей продукции», — отчитался Куйвашев. Он подчеркнул, что в данный момент утверждена докапитализация регионального фонда развития промышленности на сумму более 200 миллионов рублей, а также осуществляется помощь малому и среднему бизнесу по займам субъектов МСП — в большинстве случаев ставки составляют 14%, по ряду займов 7% годовых.

Встреча президента и губернатора Свердловской области была анонсирована днем 20 мая. Свердловские элиты ждали этот разговор с конца 2021 года. Осенью 2022 года у губернатора Куйвашева истекают полномочия, и в областной власти верили, что шеф получит разрешение идти на новый срок. Встреча с президентом России Путиным — обязательная процедура для переизбирающихся губернаторов.