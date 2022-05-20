Путин принял свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Видео

20 мая 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообщался с Евгением Куйвашевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Президент России Владимир Путин принял губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Общение прошло в режиме видеосвязи. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. «Евгений Владимирович, поговорим по всему комплексу ситуации в области. Но в начале хотел бы отметить, что по ряду таких фундаментальных показателей у вас все выглядит весьма достойно. Имею в виду сохранение объемов промышленного производства, увеличение объемов строительства в целом, исполнение бюджета профицитное. Уровень финансовой самообеспеченности хороший — выше, чем в среднем по стране. Безработица ниже, чем по стране в целом. Это все, конечно, вещи, на которые вы обращали внимание в последние годы, и в целом результаты достигнуты. Но есть и проблемы, на которые нужно обратить внимание в будущем», — обратился Путин к губернатору. Встречу президента и губернатора Кремль анонсировал днем 20 мая. Свердловские элиты ждали этот разговор с конца 2021 года. Будущей осенью у губернатора Куйвашева истекают полномочия, и в областной власти верили, что шеф получит разрешение идти на новый срок. Аудиенция с Путиным — обязательная процедура для переизбирающихся губернаторов. За несколько дней до этого разговора Куйвашев ушел в отпуск на полторы недели. Источники URA.RU указывали, что именно в эти дни губернатор должен получить у Путина согласование. Аналогичный разговор с президентом состоялся в 2017 году — перед последними губернаторскими выборами Куйвашева. В тот раз они обсудили вопросы дорожного строительства и социально-экономическое положение в регионе. В Екатеринбурге ту встречу восприняли как старт избирательной кампании Куйвашева.

Президент России Владимир Путин принял губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Общение прошло в режиме видеосвязи. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. «Евгений Владимирович, поговорим по всему комплексу ситуации в области. Но в начале хотел бы отметить, что по ряду таких фундаментальных показателей у вас все выглядит весьма достойно. Имею в виду сохранение объемов промышленного производства, увеличение объемов строительства в целом, исполнение бюджета профицитное. Уровень финансовой самообеспеченности хороший — выше, чем в среднем по стране. Безработица ниже, чем по стране в целом. Это все, конечно, вещи, на которые вы обращали внимание в последние годы, и в целом результаты достигнуты. Но есть и проблемы, на которые нужно обратить внимание в будущем», — обратился Путин к губернатору. Встречу президента и губернатора Кремль анонсировал днем 20 мая. Свердловские элиты ждали этот разговор с конца 2021 года. Будущей осенью у губернатора Куйвашева истекают полномочия, и в областной власти верили, что шеф получит разрешение идти на новый срок. Аудиенция с Путиным — обязательная процедура для переизбирающихся губернаторов. За несколько дней до этого разговора Куйвашев ушел в отпуск на полторы недели. Источники URA.RU указывали, что именно в эти дни губернатор должен получить у Путина согласование. Аналогичный разговор с президентом состоялся в 2017 году — перед последними губернаторскими выборами Куйвашева. В тот раз они обсудили вопросы дорожного строительства и социально-экономическое положение в регионе. В Екатеринбурге ту встречу восприняли как старт избирательной кампании Куйвашева.