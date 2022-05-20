Встреча Евгения Куйвашева с президентом шла 11 минут Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отчитался об 11 успехах региона за последнее время. Среди них — строительство жилья, социальных объектов и дорог, а также борьба с COVID-19.

«Регион с точки зрения экономики достаточно успешно прошел ковидный период. <…> В 2021 году мы не только не снизили темпы доковидного периода, но и вышли в плюс», — заявил Куйвашев. В 2021-м, по его словам, объем отгруженной промышленной продукции превысил три триллиона рублей (это на 26% больше, чем в 2020-м).

«В первом квартале текущего года индекс промышленного производства составил 101,3% к уровню аналогичного периода прошлого года», — добавил он. «На промышленных предприятиях региона реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, среди них: производство авиационных деталей, строительство современного колесопрокатного стана, глубокая локализация производства малой авиатехники — легкомоторных самолетов и вертолетов. Ведется разработка и освоение Качканарского месторождения, развитие рельсобалочного производства», — продолжил Куйвашев.

В 2021-м в регионе, отметил губернатор, было построено 2,88 миллиона квадратных метров нового жилья (за минуту до на это же обратил внимание и сам Путин) и ликвидировано 17 тысяч квадратных метров аварийного. Семьи с детьми и пенсионеры получают от властей все предусмотренные льготы. А региональный бюджет, подчеркнул Куйвашев, является стабильным. Также свердловское правительство увеличивает расходы на нацпроекты, строит садики и школы и ремонтирует дороги, зачитал глава региона. «Отдельное спасибо вам, Владимир Владимирович, за ваше молниеносное вмешательство в строительство ЕКАД. Мы в этом году раньше на год откроем движение по кольцу вокруг Екатеринбурга», — анонсировал Куйвашев.

Затем он рассказал о темпах газификации (регион идет по графику) и развитии науки. «В минувшем году хорошие результаты показал Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (УМНОЦ), созданный на базе УрФУ», — добавил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в самом начале разговора Путин одобрил выдвижение Куйвашева на новый губернаторский срок. Выборы намечены на сентябрь 2022-го.