Губернатор отчитался Путину о подготовке к Универсиаде-2023. Видео

20 мая 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Свердловский губернатор рассказал о подготовке к проведению Универсиады в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Все необходимые работы по подготовке необходимой инфраструктуры для проведения Универсиады в Екатеринбурге выполняются в соответствии с установленными указаниями. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным. «[В Свердловской области] крупнейший спортивный строительный проект для проведения всемирных студенческих игр. Заверяю вас, что все работы по подготовке необходимой инфраструктуры мы ведем в установленные сроки в полном соответствии с вашим указом и решением региональных и федеральных комитетов. И, самое главное, это наследие игр. Это создание кампуса мирового уровня на базе деревни и всего комплекса инфраструктур», — сказал Куйвашев во время беседы с Путиным, трансляция которой велась на канале «Россия 24». Всемирная летняя Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году, однако ее могут официально отменить в ближайшее время по заявлению международной федерации FISU. Взамен в Екатеринбурге могут провести турнир с участием соседних с Россией государств взамен Универсиады. Также 17 мая стало известно, что сотрудников исполнительной дирекции Универсиады уволят в полном составе, а дирекция будет расформирована расформируют. Пока же официально Всемирная летняя Универсиада отложена на неопределенный срок, но по данным источников URA.RU Универсиаду могут провести в 2025 году. На данный момент мероприятие перенесли в китайский Чэнду.

Все необходимые работы по подготовке необходимой инфраструктуры для проведения Универсиады в Екатеринбурге выполняются в соответствии с установленными указаниями. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным. «[В Свердловской области] крупнейший спортивный строительный проект для проведения всемирных студенческих игр. Заверяю вас, что все работы по подготовке необходимой инфраструктуры мы ведем в установленные сроки в полном соответствии с вашим указом и решением региональных и федеральных комитетов. И, самое главное, это наследие игр. Это создание кампуса мирового уровня на базе деревни и всего комплекса инфраструктур», — сказал Куйвашев во время беседы с Путиным, трансляция которой велась на канале «Россия 24». Всемирная летняя Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году, однако ее могут официально отменить в ближайшее время по заявлению международной федерации FISU. Взамен в Екатеринбурге могут провести турнир с участием соседних с Россией государств взамен Универсиады. Также 17 мая стало известно, что сотрудников исполнительной дирекции Универсиады уволят в полном составе, а дирекция будет расформирована расформируют. Пока же официально Всемирная летняя Универсиада отложена на неопределенный срок, но по данным источников URA.RU Универсиаду могут провести в 2025 году. На данный момент мероприятие перенесли в китайский Чэнду.