Путин поддержал участие губернатора Куйвашева в выборах. Видео

20 мая 2022 в 21:35 Размер текста - 17 +

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев связался с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Президент России Владимир Путин поддержал участие свердловского губернатора Евгения Куйвашева в предстоящих в выборах в сентябре. Главу региона российский лидер принял в формате видеоконференции, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24». «В этом году истекает срок моих полномочий, как губернатора Свердловской области, и для меня как губернатора принципиально важно ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше», — заявил Куйвашев. «Евгений Владимирович, я уже перечислил вещи такого фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, и я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», — ответил Путин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки экономики в условиях санкционных ограничений. Также Куйвашев доложил Путину, как помогает беженцам из ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин поддержал участие свердловского губернатора Евгения Куйвашева в предстоящих в выборах в сентябре. Главу региона российский лидер принял в формате видеоконференции, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24». «В этом году истекает срок моих полномочий, как губернатора Свердловской области, и для меня как губернатора принципиально важно ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше», — заявил Куйвашев. «Евгений Владимирович, я уже перечислил вещи такого фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, и я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», — ответил Путин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки экономики в условиях санкционных ограничений. Также Куйвашев доложил Путину, как помогает беженцам из ДНР и ЛНР.