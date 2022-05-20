Сенатор Клишас: РФ расширит ультиматум Путина на другие платежи

21 мая 2022 в 09:19 Размер текста - 17 +

По решениям Европейского суда по правам человека Россия будет платить в рублях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россия внесла поправки в закон, касающийся отношений с Советом Европы. Теперь выплаты по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека будут производиться только в рублях. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. «Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о „разводе“ с ЕСПЧ. По решениям, которые уже вынесены в отношении России [на дату выхода из Совета Европы] выплаты будут производиться только в рублях», — написал он в своем telegram-канале. Клишас отметил, что Россия не будет производить выплаты на счета в недружественных странах. Сам текст законопроекта будет подготовлен ко второму чтению. Российские власти определили перечень недружественных стран после начала вынужденной спецоперации на Украине и введения против РФ жестких санкций странами Европы и США. На иностранных счетах были заблокированы золотовалютные резервы страны. Так что по указу президента РФ Владимира Путина теперь российские организации смогут платить долги кредиторам из недружественных стран в рублях или другом порядке, который определит ЦБ или Минфин. Также власти РФ хотят защитить население от недружественных действий этих государств. Кроме того, российские власти решили выйти из состава из Совета Европы, а следовательно, может не выполнять постановления Европейского суда по правам человека. В Госдуму внесли законопроект об этом — постановления ЕСПЧ не будут выполняться на территории страны после 16 марта, пишет «Царьград».

Россия внесла поправки в закон, касающийся отношений с Советом Европы. Теперь выплаты по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека будут производиться только в рублях. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. «Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о „разводе“ с ЕСПЧ. По решениям, которые уже вынесены в отношении России [на дату выхода из Совета Европы] выплаты будут производиться только в рублях», — написал он в своем telegram-канале. Клишас отметил, что Россия не будет производить выплаты на счета в недружественных странах. Сам текст законопроекта будет подготовлен ко второму чтению. Российские власти определили перечень недружественных стран после начала вынужденной спецоперации на Украине и введения против РФ жестких санкций странами Европы и США. На иностранных счетах были заблокированы золотовалютные резервы страны. Так что по указу президента РФ Владимира Путина теперь российские организации смогут платить долги кредиторам из недружественных стран в рублях или другом порядке, который определит ЦБ или Минфин. Также власти РФ хотят защитить население от недружественных действий этих государств. Кроме того, российские власти решили выйти из состава из Совета Европы, а следовательно, может не выполнять постановления Европейского суда по правам человека. В Госдуму внесли законопроект об этом — постановления ЕСПЧ не будут выполняться на территории страны после 16 марта, пишет «Царьград».