21 мая 2022
20 мая 2022

В Курганскую область придет резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, шляпа, бабушка, лето, жара, женщина, пенсионерка в маске
Температура воздуха в Кургане поднимется до +28 градусов Фото:

В Курганской области 24 мая ожидается резкое потепление. Температура в регионе поднимется до +28 градусов. Сообщает информационное агентство «Новости УРФО».

«Жаркая погода ожидается в Кургане в предстоящий вторник, 24 мая 2022 года. Уже утром воздух прогреется до +22 градусов, а к обеду столбик термометра поднимется до +27 градусов. При этом возможен небольшой дождь», — написано в информации.

Среда также будет жаркой. Температура поднимется до +28 градусов, но будет пасмурно. Высокая температура продержится и в четверг. В пятницу в дневные часы температура опустится до +14, отметили в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задерживается дождливая погода. До 22 мая, по прогнозу синоптиков, будут идти дожди.

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В Курганской области 24 мая ожидается резкое потепление. Температура в регионе поднимется до +28 градусов. Сообщает информационное агентство «Новости УРФО». «Жаркая погода ожидается в Кургане в предстоящий вторник, 24 мая 2022 года. Уже утром воздух прогреется до +22 градусов, а к обеду столбик термометра поднимется до +27 градусов. При этом возможен небольшой дождь», — написано в информации. Среда также будет жаркой. Температура поднимется до +28 градусов, но будет пасмурно. Высокая температура продержится и в четверг. В пятницу в дневные часы температура опустится до +14, отметили в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задерживается дождливая погода. До 22 мая, по прогнозу синоптиков, будут идти дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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