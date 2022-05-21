В Курганскую область придет резкое потепление

Температура воздуха в Кургане поднимется до +28 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 24 мая ожидается резкое потепление. Температура в регионе поднимется до +28 градусов. Сообщает информационное агентство «Новости УРФО».

«Жаркая погода ожидается в Кургане в предстоящий вторник, 24 мая 2022 года. Уже утром воздух прогреется до +22 градусов, а к обеду столбик термометра поднимется до +27 градусов. При этом возможен небольшой дождь», — написано в информации.

Среда также будет жаркой. Температура поднимется до +28 градусов, но будет пасмурно. Высокая температура продержится и в четверг. В пятницу в дневные часы температура опустится до +14, отметили в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задерживается дождливая погода. До 22 мая, по прогнозу синоптиков, будут идти дожди.