В Курганской области задержится дождливая погода

Ежедневные дожди ожидаются во многих муниципалитетах региона Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области до 22 мая, по прогнозу синоптиков, будут идти дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Понедельник 16 мая: облачно, дождь. Вторник 17 мая, среда 18 мая, четверг 19 мая: временами небольшой дождь. Пятница 20 мая: дождь. Суббота 21 мая, воскресенье 22 мая: небольшой дождь», - указано в прогнозе погоды для Кургана, размещенном на сайте.

Помимо Кургана, дожди ожидаются и в других муниципалитетах региона. По данным, размещенным на сайте областного ЦГМС, до 19 мая максимальная температура воздуха в регионе может достичь +21-23 градусов. 17 мая, по данным синоптиков, будет сильный порывистый ветер. Его скорость может достичь 14 метров в секунду.

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